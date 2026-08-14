Amedspor’da yeni sezon kadrosunu güçlendirmeye yönelik transfer çalışmaları devam ediyor. Diyarbakır temsilcisinin son olarak Galatasaray’ın genç futbolcularından Ali Turap Bülbül’ü gündemine aldığı ve transfer konusunda önemli mesafe katettiği iddia edildi.

Transfer gazetecisi Sacha Tavolieri’nin aktardığı bilgilere göre Amedspor ile Galatasaray, 21 yaşındaki sağ bek oyuncusunun transferi konusunda anlaşmaya vardı.

ALİ TURAP BÜLBÜL DİYARBAKIR’A GELİYOR

İddiaya göre Ali Turap Bülbül’ün transfer sürecinin tamamlanması için Diyarbakır’a gelmesi bekleniyor. Genç oyuncunun sağlık kontrollerinden geçirilmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atacağı öne sürüldü.

Taraflar arasında planlanan sözleşmenin 2 yıllık olacağı belirtilirken, transferin ayrıntılarının resmi açıklamanın ardından kesinlik kazanması bekleniyor.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK İDDİASI

Tavolieri, 11 Ağustos’ta yaptığı paylaşımda Amedspor’un Ali Turap Bülbül için Galatasaray ile görüşmelere başladığını duyurmuştu. Transferin satın alma opsiyonlu kiralık formülü üzerinden gerçekleşmesinin planlandığı aktarılmıştı.

Son gelişmeyle birlikte görüşmelerde anlaşma aşamasına gelindiği iddia edildi.

AMEDSPOR SAVUNMAYA GENÇ TAKVİYE PEŞİNDE

Sağ bek bölgesinde görev yapan 21 yaşındaki futbolcunun transfer edilmesi halinde Amedspor, savunma hattına genç bir alternatif kazandırmış olacak.

Galatasaray altyapısından yetişen Ali Turap Bülbül’ün daha fazla forma şansı bulabileceği bir takımda kariyerine devam etmesi beklenirken, Amedspor cephesi de genç oyuncudan uzun vadede faydalanmayı hedefliyor.

GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA

Transfer konusunda anlaşmaya varıldığı iddia edilmesine rağmen Amedspor ve Galatasaray’dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ali Turap Bülbül’ün Diyarbakır’a gelmesi, sağlık kontrollerinden geçmesi ve sözleşme sürecinin tamamlanmasının ardından transferin kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Kulüplerden yapılacak resmi açıklama ile transferin modeli ve sözleşmenin ayrıntılarının da netlik kazanması bekleniyor.