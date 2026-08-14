On Numara’da haftanın merakla beklenen çekilişi gerçekleştirildi. 14 Ağustos 2026 tarihli çekilişin tamamlanmasının ardından kazanan numaralar kamuoyuyla paylaşıldı.

Büyük ikramiyenin 2 milyon 306 bin 405 TL olarak açıklandığı çekiliş, kupon yatıran vatandaşların yakın takibindeydi.

ON NUMARA’DA KAZANAN NUMARALAR

14 Ağustos 2026 tarihli On Numara çekilişinde çıkan 22 numara şöyle:

1 - 2 - 10 - 14 - 15 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30 - 32 - 34 - 35 - 43 - 50 - 55 - 57 - 58 - 59 - 78 - 79 - 80

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte şans oyunu tutkunları, kuponlarındaki rakamları kazanan numaralarla karşılaştırmaya başladı.

BÜYÜK İKRAMİYE 2 MİLYON 306 BİN TL

Bu çekiliş için açıklanan büyük ikramiye tutarı 2 milyon 306 bin 405 TL oldu. Kupon sahipleri, ikramiye kazanıp kazanmadıklarını resmi sonuçlar üzerinden sorgulayabilecek.

Diğer ikramiye kategorilerindeki kazanan kişi sayıları ve dağıtılacak tutarların da resmi sonuç ekranından takip edilebileceği belirtildi.

KUPONLAR KONTROL EDİLİYOR

On Numara sonuçlarının belli olmasının ardından gözler büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığına ve diğer ikramiye kategorilerindeki dağılıma çevrildi.

Çekilişe katılanların kuponlarını resmi kanallar üzerinden kontrol etmeleri ve ikramiye bilgilerini doğrulamaları gerekiyor.