Trabzonspor’da transfer çalışmalarına ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Bordo-mavili ekibin, Al Hilal forması giyen Uruguaylı santrfor Darwin Nunez’i kadrosuna katmak için yürüttüğü görüşmelerde anlaşma sağladığı ileri sürüldü.

Ertuğrul Doğan yönetimindeki Trabzonspor’un yıldız futbolcunun transferi için Al Hilal ile yaptığı görüşmelerde önemli mesafe katettiği ve tarafların anlaşmaya vardığı belirtildi.

AL HİLAL İLE ANLAŞMA İDDİASI

Aktarılan bilgilere göre Trabzonspor, Darwin Nunez’i bir sezonluğuna kiralamak için Suudi Arabistan temsilcisiyle el sıkıştı.

Transferde en dikkat çeken konulardan biri ise Uruguaylı futbolcunun yüksek maaşı oldu. İddiaya göre Al Hilal, Nunez’in maaşının önemli bölümünü karşılamayı kabul etti.

Bu formülle Trabzonspor’un yıldız golcüyü kadrosuna katmasının önündeki önemli mali engellerden birinin aşıldığı öne sürüldü.

NUNEZ İSTANBUL’A GELİYOR

Transfer iddialarına göre Darwin Nunez’in kısa süre içerisinde Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. Uruguaylı futbolcunun ilk olarak İstanbul’a geleceği, ardından Trabzon’a geçerek sağlık kontrollerinden geçirileceği belirtildi.

Sağlık kontrollerinde herhangi bir sorun çıkmaması halinde transfer sürecinin tamamlanması ve Nunez’in bordo-mavili kulüple resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Trabzonspor’un transferle ilgili resmi duyuruyu kısa süre içerisinde yapabileceği de iddialar arasında yer aldı.

BİR YILLIK KİRALAMA FORMÜLÜ

Taraflar arasında varıldığı öne sürülen anlaşmanın ayrıntıları da gündeme geldi. Buna göre Trabzonspor, Darwin Nunez’i bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna katacak.

Anlaşmada zorunlu satın alma opsiyonunun bulunmayacağı ileri sürüldü. Bordo-mavili kulübün Uruguaylı golcüye yaklaşık 8 milyon euro maaş ödeyeceği iddia edildi.

Al Hilal’de yıllık 22 milyon euro kazandığı belirtilen Nunez’in kalan maaş yükünün önemli bölümünün ise Suudi Arabistan ekibi tarafından karşılanacağı öne sürüldü.

TRABZONSPOR’UN HÜCUM HATTINA DEV TAKVİYE

Transferin resmiyet kazanması halinde Trabzonspor, hücum hattına uluslararası futbol kamuoyunun yakından tanıdığı önemli bir ismi eklemiş olacak.

Uruguaylı santrfor, Avrupa kariyerinde özellikle Benfica ve Liverpool formalarıyla dikkat çekmiş, ardından Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal’e transfer olmuştu.

Nunez’in fizik gücü, sürati ve ceza sahasındaki etkinliğiyle bordo-mavili takımın hücum gücüne önemli katkı sağlaması bekleniyor.

GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA

Darwin Nunez transferine ilişkin ortaya atılan iddiaların ardından Trabzonspor taraftarlarının gözü kulüpten gelecek resmi açıklamaya çevrildi.

Bordo-mavili kulüp veya Al Hilal tarafından transferin tamamlandığına ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Nunez’in Türkiye’ye gelişi ve sağlık kontrollerinin ardından sürecin netlik kazanması bekleniyor.