Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi'nde öğleden sonra meydana gelen ev yangınında üç çocuk dumandan etkilendi. Sahire Tüzün Caddesi üzerinde bulunan dört katlı bir apartmanın birinci katında saat 14.30 sıralarında başlayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Çevredeki vatandaşların alevleri ve dumanı fark etmesi üzerine bölgeye hızla itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sahadaki ekiplerin bildirdiğine göre, alevler kontrol altına alınmasına rağmen dairedeki eşyalar tamamen kullanılamaz duruma geldi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan üç çocuk, ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Güllerpınarı gibi yerleşimin yoğun olduğu merkezi bir mahallede itfaiyenin erken müdahalesi, alevlerin üst katlara sıçramasını engelledi. İtfaiye ve polis ekipleri, yangının çıkış sebebini belirlemek amacıyla dairede soğutma çalışmalarının ardından detaylı bir inceleme başlattı. Hastaneye sevk edilen çocukların sağlık durumlarının ise tıbbi değerlendirme sonrası netleşeceği aktarıldı.