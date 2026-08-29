23. Dönem Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız hayatını kaybetti. Alanya siyasetinin uzun yıllardır tanınan isimleri arasında yer alan Yıldız'ın vefatı, başta MHP camiası olmak üzere ailesi, yakınları, sevenleri ve birlikte görev yaptığı isimlerde büyük üzüntüye neden oldu.

CENAZESİ ALANYA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Yıldız'ın cenazesinin 30 Ağustos Pazar günü Alanya Hacı Memişler Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bektaş Aile Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi. Cenaze programının açıklanmasının ardından MHP teşkilatları ve Yıldız'ın sevenleri de taziye mesajları paylaşmaya başladı.

ALANYA'DAN TBMM'YE UZANAN SİYASİ KARİYER

Türkiye Büyük Millet Meclisi kayıtlarına göre Hüseyin Yıldız, 25 Mayıs 1959'da Alanya'da dünyaya geldi. Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Yıldız, meslek hayatında serbest muhasebeci mali müşavir olarak çalıştı. Yıldız, 23. Dönem'de MHP'den Antalya Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yaptı.

ALANYA'DA ÇOK SAYIDA KURUMDA GÖREV ALDI

Yıldız'ın çalışma hayatı ve sivil toplum geçmişi de Alanya ile iç içe geçti. TBMM'deki öz geçmişinde; Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Derneği Alanya Şube Başkanlığı ve Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Alanya Temsilciliği görevlerinde bulunduğu belirtiliyor. Yıldız ayrıca Alanya Türk Ocağı Şubesi ile Alanya Tanıtma Vakfı'nın (ALTAV) kurucu üyeleri arasında yer aldı. Alanyaspor Yönetim Kurulu Üyeliği ve Mali Asbaşkanlığı görevlerini de üstlenen Yıldız, böylece siyaset dışında meslek örgütleri, turizm ve spor alanlarında da kent yaşamının içerisinde yer aldı.

ALANYA'NIN SORUNLARINI MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI

Milletvekilliği döneminde çeşitli kanun teklifleri, soru önergeleri ve Meclis araştırması önergelerinde imzası bulunan Yıldız'ın TBMM kayıtlarında Antalya'yı doğrudan ilgilendiren çalışmaları da yer aldı. Yıldız, Antalya'daki sel felaketlerinin araştırılması ve alınabilecek önlemlerin belirlenmesi amacıyla verilen bir Meclis araştırması önergesinin ilk imza sahibi oldu. Bölge ekonomisi açısından önem taşıyan muz üreticilerinin sorunlarının araştırılmasına yönelik Meclis araştırması önergesinde de ilk imza sahibi olarak yer aldı.

MHP'DE UZUN YILLAR SİYASET YAPTI

Hüseyin Yıldız, milletvekilliği görevinin ardından da MHP çatısı altında siyasi çalışmalarını sürdürdü. Alanya'daki parti faaliyetlerinde uzun yıllar yer alan Yıldız, MHP Alanya İlçe Başkanlığı görevinde de bulundu. Daha sonraki yıllarda partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nda görev alan Yıldız, 2023 genel seçimleri öncesinde 28. Dönem milletvekilliği için aday adaylığı başvurusunda bulunmuştu. Yıldız'ın MHP Merkez Yönetim Kurulu'ndaki görevi ise 2024 yılında gerçekleştirilen 14. Olağan Büyük Kurultay'ın ardından sona ermişti.

HİLMİ DURGUN'DAN TAZİYE MESAJI

Yıldız'ın vefatının ardından MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun da başsağlığı mesajı yayımladı. Durgun mesajında, "23. Dönem Milletvekilimiz Hüseyin Yıldız Bey vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri, yakınları ve camiamıza sabır ve başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

ALANYA SİYASETİNDE İZ BIRAKAN İSİMLERDEN BİRİYDİ

Hem yerel teşkilat görevleri hem milletvekilliği hem de sivil toplum ve spor kuruluşlarındaki çalışmaları nedeniyle Hüseyin Yıldız'ın siyasi yaşamının önemli bir bölümü Alanya ile bağlantılı geçti. Antalya'nın doğu ilçelerinin tarım, turizm ve yerel kalkınma gibi başlıklarının Ankara'daki karar süreçlerine taşınmasında milletvekilleri önemli bir temsil görevi üstlenirken, Yıldız da TBMM'deki görev döneminde bölgeye ilişkin konuları Meclis gündemine taşıyan isimlerden biri oldu. Yıldız'ın vefatıyla Alanya siyaseti uzun yıllar farklı kademelerde görev yapan isimlerinden birini kaybetti.