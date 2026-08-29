Oyuncu ve komedyen Cem Yılmaz'ın, tatil için bulunduğu Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Basında yer alan bilgilere göre Yılmaz, göğüs ağrısı şikayetiyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Aynı bilgilere göre sanatçıya anjiyografi yapılması planlanıyor; sağlık durumunun işlemin ardından netleşmesi bekleniyor.

Cem Yılmaz, ailesi veya hastane yönetimi tarafından sanatçının sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.