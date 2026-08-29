Alanya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının adresi ve etkinlik takvimi netleşti. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in duyurduğu programa göre, ilçedeki kutlamalar fener alayı yürüyüşü ve Gülşen konseriyle gerçekleştirilecek.

Zafer Bayramı'nın yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan organizasyon, Alanya Kent Konseyi iş birliğiyle hayata geçiriliyor. Kutlamaların ilk buluşma noktası saat 20.00'de Atatürk Anıtı önü olarak belirlendi. Ardından saat 20.30'da başlayacak fener alayı ile bayram coşkusu ilçe sokaklarına taşınacak.

PROGRAM AKIŞI VE KONSER SAATİ

Fener alayı yürüyüşünün tamamlanmasının ardından etkinlikler konser programıyla devam edecek. Şarkıcı Gülşen, saat 21.30'da Eski Alanya Belediye Binası arkasında kurulan sahnede Alanyalılarla buluşacak.

Etkinlik takvimini kamuoyuyla paylaşan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, tüm ilçe sakinlerini programa davet etti. Özçelik açıklamasında, Zafer Bayramı'nı hep birlikte kutlayacaklarını belirterek, bu anlamlı gecenin Gülşen konseriyle coşku içinde geçeceğini ifade etti.