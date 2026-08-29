Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi'nde meydana gelen silahlı döviz bürosu soygununun failleri adliyeye sevk edildi. Ahmet Tokuş Bulvarı üzerindeki bir işletmeye 27 Ağustos saat 21.00 sıralarında giren maskeli şüpheli, iş yeri sahibi Y.E.'den para talep ederek arbede çıkardı. Yüzüne aldığı darbeyle yaralanan Y.E.'nin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.

İş yeri sahibinin, olaydan yaklaşık 1 saat sonra masanın üzerindeki poşette bulunan 400 bin TL'nin yerinde olmadığını fark etmesiyle soruşturmanın boyutu değişti. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün aktardığına göre, Asayiş Büro Amirliği ekipleri paranın bulunması ve zanlıların yakalanması amacıyla derhal harekete geçti.

8 SAATLİK OPERASYONLA YAKALANDILAR

Bölgedeki saha araştırmalarıyla desteklenen teknik ve fiziki takip süreci hızla sonuç verdi. Ekipler, olayın baş şüphelisi S.G. ile bağlantılı oldukları tespit edilen A.U. ve A.Ç.'yi belirleyerek adreslerine operasyon düzenledi. Toplam 8 saat süren yoğun mesainin ardından 3 şüpheli gözaltına alındı.

ÇALINAN 400 BİN TL İADE EDİLDİ Mİ?

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan şüpheliler, sıkı güvenlik önlemleri altında Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Operasyon sırasında şüphelilerle birlikte ele geçirilen 400 bin TL ise tutanakla iş yeri sahibi Y.E.'ye teslim edildi. Alanya'nın ticari yoğunluğu yüksek caddelerinde yaşanan bu tür olaylara polisin anında müdahale edip faili kısa sürede adalete teslim etmesi, esnafın güvenliği açısından kritik bir rol üstleniyor.