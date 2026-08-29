Konya’da yazın son günlerinde hava sıcaklıkları belirgin şekilde düşerken, kentin güney ve yüksek kesimlerinde sağanak, dolu ve yer yer kar yağışı etkili oldu. Bozkır, Hadim, Taşkent, Güneysınır ve Çumra’nın güney kesimlerinde yağış görülürken, kent merkezinde de akşam saatlerinde serin hava kendisini hissettirdi. Konya genelindeki birçok noktada sıcaklık 10 derecenin altına inerken, gecenin en düşük değerlerinden biri Derbent Aladağ’da 5,5 derece olarak ölçüldü.

TOROSLARIN YÜKSEKLERİNDE KAR GÖRÜLDÜ

Soğuk hava özellikle Konya’nın güneyindeki yüksek kesimlerde daha belirgin hale geldi. Torosların yüksek noktalarında sıcaklığın yer yer sıfır dereceye yaklaşmasıyla yağış kara dönüştü. İç Anadolu’nun bir başka yüksek noktası Erciyes Dağı’nda da kar yağışı görüldü. Yaz mevsiminin son günlerinde yüksek kesimlerin beyaza bürünmesi, sıcaklıklardaki hızlı değişimi gözler önüne serdi.

BOZKIR’DA SAĞANAK VE DOLU SELE NEDEN OLDU

Yağışın olumsuz etkilediği noktalardan biri Bozkır ilçesine bağlı Hamzalar Mahallesi oldu. Sağanakla birlikte yer yer dolunun etkili olduğu mahallede su baskınları ve taşkınlar meydana geldi. Sel suları bazı altyapı hatlarında tahribata yol açarken, toprak altında bulunan boruların bir bölümü yüzeye çıktı. Mahallede yağışın ardından hasar tespit ve temizlik çalışmalarının yapılması bekleniyor.

Hamzalar Mahallesi Muhtarı Yusuf Er, şiddetli yağış ve dolunun ardından hasar tespit çalışması yaptıklarını ve durumu ilgili mercilere bildirdiklerini açıkladı. Böylece yağışın altyapı ve yerleşim alanlarında oluşturduğu zararın belirlenmesine yönelik resmi sürecin ilk adımı atılmış oldu.

METEOROLOJİ KUVVETLİ YAĞIŞ İÇİN UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu’nun güney ve doğusu için yayımladığı uyarıda Konya’nın güneydoğu kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurmuştu. Meteoroloji, kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksama risklerinin oluşabileceğine işaret ederek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istemişti.

YÜKSEK VE EĞİMLİ ARAZİLERDE RİSK ARTIYOR

Konya’nın güney ilçelerinde dağlık ve eğimli arazinin geniş yer kaplaması, kısa sürede düşen kuvvetli yağışların yüzey akışına dönüşmesini kolaylaştırabiliyor. Özellikle dere yatakları, vadiler ve eğimli mahalle yollarında biriken su; altyapı hatları, tarım arazileri ve ulaşım açısından risk oluşturabiliyor. Dolu yağışı da tarımsal üretimin sürdüğü bölgelerde ürünler açısından ayrıca önem taşıyor.

SEL SIRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

AFAD, kuvvetli yağış ve sel tehlikesi bulunan dönemlerde dere yatağı, vadi, hendek ve suyun hızla birikebileceği alçak noktalardan uzak durulmasını öneriyor. Sel sularıyla kaplanmış yollara araçla girilmemesi, suyun yükselmesi halinde yüksek ve güvenli bölgelere geçilmesi ve Meteoroloji ile yetkili kurumların güncel uyarılarının takip edilmesi önem taşıyor. Yağış sonrasında ise zarar gören altyapı, yol ve yapıların kontrol edilmesi, hasarın ilgili kurumlara bildirilmesi ve riskli bölgelere gerekli incelemeler tamamlanmadan girilmemesi gerekiyor.