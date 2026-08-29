Alanya ilçesinin yüksek kesimlerinde yer alan Kadıyakası Yaylası'nda, sağanak yağışın ardından gökkuşağı belirdi. Yerel basında yer alan haberlere göre, yağmurun etkisini kaybetmesiyle gökyüzünü süsleyen gökkuşağı bölgede görsel bir şölen oluşturdu.

TOROSLARDA DOĞAL MANZARA

Özellikle doğa yürüyüşçüleri ve yayla sakinleri için önemli bir durak olan Kadıyakası, yağış sonrası temizlenen havası ve ortaya çıkan renkli manzarasıyla dikkat çekti. Alanya'nın kıyı kesimlerindeki nemli havaya alternatif sunan Toros Dağları'ndaki yaylalar, coğrafi yapısı gereği bahar ve yaz aylarındaki yağmur geçişlerinin ardından sık sık bu tür görsel zenginliklere sahne oluyor.