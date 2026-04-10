ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) uluslararası ve ulusal spor etkinliklerine tam destek olmaya devam ederken diğer yandan da Alanya’da yapılan organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 2026 yılı faaliyet programında yer alan ÜNİLİG Yol ve Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası, 13-15 Nisan 2026 tarihinde Alanya’da düzenlenecek. Dev şampiyonaya ALKÜ ev sahipliği yapacak. ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi tarafından koordinasyonu yapılan şampiyonaya 22 üniversiteden toplam 157 sporcu katılacak. Toplam iki etapta yapılacak şampiyonanın ilk etabı olan ÜNİLİG Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası, 14 Nisan Salı günü Alanya Öğretmenevi önünde saat 10.00’da başlayacak. Erkek ve kadın sporcuların yarışacağı etabın ödül töreni başlangıç noktasında saat 13.00’de yapılacak. Şampiyonanın ikinci etabı olan ÜNİLİG Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası ise 14 Nisan Çarşamba günü Kızılalan Dağ Bisikleti Parkurundan başlayacak. Saat 11.30’da başlayacak şampiyonanın ödül töreni başlangıç noktasında saat 14.30’da yapılacak. Şampiyonada ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri de gönüllü olarak görev alacak.

REKTÖR TÜRKDOĞAN’DAN ŞAMPİYONAYA DAVET

ALKÜ’nün her zaman spor ve sporcunun yanında olan bir üniversite olduğunun altını çizen ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, ÜNİLİG Yol ve Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını dile getirdi. Rektör Türkdoğan, “Üniversite olarak yalnızca akademik başarılarla değil, sporun her alanında ortaya koyduğumuz katkılarla da öncü bir rol üstleniyoruz. ÜNİLİG Yol ve Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası gibi önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu tür organizasyonlar, öğrencilerimizin sporla iç içe bir üniversite hayatı sürmelerine katkı sağlarken aynı zamanda şehrimizin tanıtımına da önemli değer katmaktadır. Alanya’nın doğal güzellikleri ve uygun iklimi, spor organizasyonları için eşsiz bir ortam sunmaktadır. Bu anlamda spor turizmine katkı sağlayacak her türlü etkinliğe destek vermeye devam edeceğiz. Bu dev şampiyonada bizlere destek veren Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak’a, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Sayın Emin Müftüoğlu’na, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Başkanı ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mutlu Türkmen’e ve organizasyon ekibine teşekkür ederim. Tüm sporseverleri bu heyecan dolu şampiyonayı yerinde izlemeye davet ediyor, yarışmalara katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Program

14 Nisan 2026 Salı

10.00 – 13.00: Yol Bisikleti Yarışları

Yer: Alanya Öğretmenevi Önü

15 Nisan 2026 Çarşamba

10.00 – 14.00: Dağ Bisikleti Yarışları

Yer: Alanya Kızılalan