Belediye tarafından yapılan açıklamada, bazı kişilerin belediye yöneticilerinin isimlerini kullanarak yardım talebinde bulunduğuna dair ihbarlar alındığı belirtildi. Açıklamada, belediye başkanı, başkan yardımcıları ve danışmanlarının isimleri kullanılarak özellikle tekerlekli sandalye ve benzeri malzemeler için vatandaşlardan talepte bulunulduğu yönünde bilgiler geldiği ifade edildi. Belediye yetkilileri, bu tür taleplerin kesinlikle gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, hiçbir belediye yöneticisinin vatandaşlardan bu şekilde bir istekte bulunmasının söz konusu olmadığını açıkladı.

Vatandaşların iyi niyetini suistimal etmeye yönelik bu girişimlere karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilirken, bu tür durumlarla karşılaşanların vakit kaybetmeden emniyet birimlerine bildirimde bulunmaları istendi. (Haber MERKEZİ)

