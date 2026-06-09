Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Alanya, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Özellikle Avrupa ülkelerinden gelen ziyaretçiler, deniz, güneş ve tarihi güzelliklerin yanı sıra yöresel ürünlere de yoğun ilgi gösteriyor. Tatillerini tamamlayarak ülkelerine dönen turistlerin valizlerinde ise bazı ürünler adeta vazgeçilmez hale gelmiş durumda.

Alanya’daki çarşılar, pazarlar ve hediyelik eşya mağazalarında yapılan alışverişlerde öne çıkan ürünler, Türk kültürünü ve Anadolu'nun zengin lezzetlerini yansıtıyor. İşte Avrupalı turistlerin Alanya’dan en çok satın aldığı 5 ürün.

TÜRK ÇAYI VE GELENEKSEL ÇAY SETLERİ

Türkiye denildiğinde akla ilk gelen kültürel alışkanlıklardan biri olan çay kültürü, yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Alanya’da tatil yapan turistler, restoranlarda, kafelerde ve otellerde deneyimledikleri Türk çayını ülkelerine de taşımak istiyor.

Özellikle dökme siyah çay çeşitleri, ince belli çay bardakları ve geleneksel çaydanlık setleri turistlerin en çok satın aldığı ürünler arasında yer alıyor. Birçok turist, Türk çay kültürünü evlerinde yaşatabilmek için bu ürünleri tercih ediyor.

LOKUM VE BAKLAVA İLK SIRALARDA

Alanya'nın tarihi çarşılarında ve şekerleme dükkânlarında en fazla ilgi gören ürünlerin başında lokum ve baklava geliyor. Türk mutfağının dünyaca bilinen tatları arasında yer alan bu ürünler, özellikle Avrupa’dan gelen ziyaretçilerin gözdesi durumunda.

Fıstıklı, cevizli, nar aromalı ve gül aromalı lokum çeşitleri ile özel paketlenmiş baklavalar, hem ailelere hediye olarak hem de kişisel tüketim amacıyla satın alınıyor. Uzun raf ömrüne sahip olmaları da bu ürünleri turistler için cazip hale getiriyor.

DOĞAL SABUNLAR VE TÜRK KOLONYASI

Son yıllarda doğal ürünlere olan ilginin artmasıyla birlikte Alanya’daki el yapımı sabunlar da turistlerin alışveriş listesinde üst sıralara yükseldi. Özellikle zeytinyağlı, defneli ve doğal bitki özleriyle üretilen sabunlar yoğun talep görüyor.

Bunun yanında lavanta, portakal çiçeği, limon ve mandalina esanslı Türk kolonyaları da yabancı turistlerin en çok satın aldığı ürünler arasında bulunuyor. Hem uygun fiyatları hem de Türkiye’ye özgü bir kültürel ürün olmaları nedeniyle kolonyalar sıkça tercih ediliyor.

TÜRK KAHVESİ KÜLTÜRÜNE BÜYÜK İLGİ

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan Türk kahvesi kültürü, Alanya’yı ziyaret eden turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan Türk kahvesi, özellikle Avrupa ülkelerinden gelen ziyaretçiler tarafından sıklıkla satın alınıyor.

Kahvenin yanı sıra bakır cezveler, işlemeli kahve fincanları ve kahve setleri de turistlerin hediyelik alışverişlerinde öne çıkıyor. Birçok turist, Türkiye’de deneyimlediği kahve kültürünü evinde sürdürmek amacıyla bu ürünleri tercih ediyor.

BAHARATLAR VALİZLERİN VAZGEÇİLMEZİ

Alanya çarşılarında renkli görüntüler oluşturan baharat tezgâhları da turistlerin yoğun ilgisini görüyor. Özellikle sumak, isot, kekik, nane, pul biber ve çeşitli karışım baharatlar yabancı ziyaretçilerin en çok satın aldığı ürünler arasında yer alıyor.

Türk mutfağının kendine özgü aromalarını ülkelerine taşımak isteyen turistler, uygun fiyatlı olmaları nedeniyle baharat alışverişine özel ilgi gösteriyor. Baharatlar, hem hediyelik hem de günlük kullanım amacıyla tercih edilen ürünler arasında bulunuyor.

ALANYA EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR

Turistlerin yöresel ürünlere gösterdiği ilgi, Alanya’daki esnaf ve üreticiler için de önemli bir ekonomik değer oluşturuyor. Özellikle hediyelik eşya dükkânları, baharatçılar, kahveciler ve yöresel ürün satıcıları turizm sezonunda yoğun talep görüyor.

Yerel ürünlerin yabancı ziyaretçiler tarafından tercih edilmesi, hem Alanya’nın tanıtımına katkı sağlıyor hem de bölge ekonomisine önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor.