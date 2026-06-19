İstanbul’da belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalara bir yenisi daha eklendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adalar Belediyesi hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, iki belediye başkan yardımcısı ve çeşitli birimlerde görev yapan personel hakkında işlem başlatıldı.

Savcılık kaynaklarına göre soruşturma, Adalar’daki doğal ve arkeolojik sit alanlarında gerçekleştirilen ruhsat işlemleri ile kaçak yapılaşma iddialarına dayanıyor. Şüphelilerin, bazı yapı ve işletmelere usulsüz şekilde izin verdiği ve karşılığında menfaat sağladığı öne sürülüyor.

RUHSAT VE İMAR DOSYALARI MERCEK ALTINDA

Soruşturma kapsamında daha önce belediyedeki bazı ruhsat ve imar dosyaları incelemeye alınmış, emniyet ekipleri belediyede arama yaparak çeşitli evraklara el koymuştu. İncelemelerde özellikle iş yeri ruhsatları ve imar uygulamalarının değerlendirildiği belirtilmişti.

Başsavcılık tarafından yürütülen dosyada şüpheliler hakkında “rüşvet”, “irtikap”, “resmi belgede sahtecilik”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamaları yöneltiliyor.

TEKNİK TAKİP VE MALİ İNCELEME YAPILDI

Soruşturma sürecinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve mali incelemeler yürüttüğü, MASAK verileri ile telefon ve baz istasyonu kayıtlarının değerlendirildiği bildirildi.

Dosyada yer alan iddialara göre bazı tarihi yapılarda gerçekleştirilen kapsamlı tadilatların “basit onarım” gibi gösterilerek işlem gördüğü, bazı ruhsatsız işletmelere ise para karşılığında kolaylık sağlandığı öne sürülüyor.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul merkezli olmak üzere Kocaeli, Rize ve Sivas’ta toplam 90 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın da bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Yetkililer, haklarında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Soruşturma devam ederken gözaltına alınan isimlerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Öte yandan Adalar Belediyesi daha önce yapılan incelemeler sırasında kamuoyuna yaptığı açıklamada, sürecin yargı makamları tarafından yürütüldüğünü ve kurum olarak gerekli bilgi ve belgeleri ilgili mercilere teslim ettiklerini belirtmişti.