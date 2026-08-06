Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 7 Ağustos 2026

Cuma günü Antalya genelinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları gerçekleştirilecek. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri kapsamında planlanan bu çalışmalar nedeniyle, il genelindeki 14 ilçede farklı saat aralıklarında elektrik kesintisi uygulanacak. Kurum, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına planlı kesinti programını detaylı olarak paylaştı.

YATIRIM VE BAKIM ÇALIŞMALARI HANGİ SAATLERDE YAPILACAK?

AEDAŞ'ın yayımladığı takvime göre, kesintilerin büyük bir bölümü sabah 09.00 ile 16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Akseki ilçesinde Güneykaya, Hocaköy, Kepezbeleni ve Sinanhoca bölgelerinde bakım çalışması yürütülecek. Aksu Altıntaş mahallesinin çeşitli sokaklarında (Kara Aslan, Papatya, Kardelen) 09.00-16.00 ile 15.00-17.00 saatleri arasında yatırım çalışmaları planlanıyor. Kepez Çamlıca, Çamlıbel ve Yurtpınar bölgeleri ile Fettahlı, Macun ve Çamköy mahallelerinde de benzer saatlerde enerji akışı kesilecek.

Döşemealtı ilçesinde Yeşilbayır, Karaman, Nebiler ve Yalınlı mahallelerinde 09.00-16.00 saatleri arasında bakım ve yatırım faaliyetleri yürütülecek. Elmalı ve çevresindeki Büyüksöğle, Geçmen, Gökpınar, Kocapınar, Küçüksöğle bölgelerinde 09.00-16.00 arası; Bayındır, Bozhüyük ve Gölova bölgelerinde ise 09.00-13.00 saatleri arasında kesinti yapılacak. Gazipaşa Yakacık, Kemer Beldibi ve Göynük ile Hacıoğlan mahallesinde de gün içinde çeşitli aralıklarla (09.30-16.30 arası dahil) elektrik verilemeyecek.

ALANYA'DA HANGİ BÖLGELER ETKİLENECEK?

Planlı kesinti programında Alanya'nın çok sayıda mahallesi de yer alıyor. Asmaca, Mahmutseydi, Kuzyaka, Uzunöz, Mahmutlar, İmamlı (Kozarası-Gödüre) ve Şıhlar (Sülüklü Yaylası) bölgelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında bakım çalışması yapılacak. Aynı saat diliminde Konaklı (37. ve 38. sokaklar, Sipahioğlu) ile Payallar (Menderes Caddesi) mahallelerinde yatırım çalışmaları gerçekleştirilecek. Mahmutseydi ve Türkler mahallelerinin Uşakpınar sokaklarında ise kesinti 13.00-18.00 saatleri arasında uygulanacak.

BÖLGESEL ETKİLER NASIL YANSIYACAK?

Alanya'da özellikle Konaklı, Payallar ve Mahmutlar gibi hem turizm tesislerinin hem de tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerdeki kesintilerin, günlük ticari dinamiklere olası yansıması yakından takip ediliyor. Uzmanlar, planlı kesinti saatlerinde seralardaki iklimlendirme sistemleri ve işletmelerin soğutucu dolapları için jeneratör altyapılarının hazır tutulmasının önemini vurguluyor. Vatandaşların da evlerindeki elektronik cihazları korumak adına voltaj dalgalanmalarına karşı tedbir alması öneriliyor.