ALANYA Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; HOTED Başkanı Sevgi Topuzel, Gastronomi Yıldızları Derneği Başkanı Hidayet Kızıları, AYİYDER Başkanı Habip Çabuk, Anadolu Teknik Yöneticiler Derneği Başkanı İlhami Yalçın, AKTAD Başkan Yardımcısı Yüksel Tuncer ile çalışma grubu üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı. Toplantıda turizm emekçilerinin çalışma hayatında karşılaştığı sorunlar, çalışanların mesleki ve sosyal koşullarının iyileştirilmesi, nitelikli personelin sektörde tutulması, mesleki eğitim olanaklarının geliştirilmesi ve sektör bileşenleri arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

‘TURİZM YALNIZCA TESİSLERDEN İBARET DEĞİL’

Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Alanya’nın turizmdeki başarısının arkasında binlerce çalışanın emeğinin bulunduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Turizm yalnızca tesislerden, yatak kapasitesinden ve ziyaretçi sayılarından ibaret değildir. Alanya turizmini ayakta tutan; emeğiyle, bilgisiyle ve özverisiyle kentimize değer katan turizm çalışanlarıdır. Turizm emekçilerinin sesi duyulmadan, sorunlarına ortak çözümler üretilmeden sürdürülebilir bir turizm başarısından söz edemeyiz. Kent Konseyi olarak sektörün bütün bileşenlerini aynı masa etrafında buluşturmaya ve ortak aklı büyütmeye devam edeceğiz.”

ORTAK ÇALIŞMA VE DAYANIŞMA VURGUSU

Katılımcı dernek başkanları ve sektör temsilcileri de kendi çalışma alanlarında karşılaştıkları sorunları, beklentileri ve çözüm önerilerini paylaşarak kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti. Turizm sektöründeki hizmet kalitesinin yükseltilmesi kadar çalışanların haklarının, mesleki gelişimlerinin ve yaşam koşullarının da gözetilmesi gerektiği ifade edildi. Karşılıklı görüş alışverişiyle tamamlanan toplantıda, Turizm Emekçileri Çalışma Grubu bünyesinde ortak çalışmaların sürdürülmesi ve belirlenen sorunlara yönelik somut önerilerin hazırlanması konusunda görüş birliğine varıldı.

Kaynak: Alanya Kent Konseyi BÜLTEN