Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Antalya'da, turizm güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Antalya Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Güvenli-Huzurlu Turizm" projesi kapsamında bu kez Alanya'da hayata geçirilen uygulamayla, turistlerin ihtiyaç duyabileceği önemli bilgileri tek bir haritada buluşturan kapsamlı bir rehber hazırlandı.

DÖRT DİLDE HAZIRLANDI

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan kent haritaları, ilçeye en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler de dikkate alınarak Türkçe, İngilizce, Rusça ve Almanca olmak üzere dört farklı dilde basıldı. Böylece farklı ülkelerden gelen turistlerin herhangi bir dil engeli yaşamadan ihtiyaç duydukları bilgilere ulaşabilmeleri hedefleniyor.

Haritalarda Alanya'nın tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerine ilişkin tanıtıcı bilgiler yer alırken, ziyaretçilerin güvenli ve konforlu bir tatil geçirmelerine yardımcı olacak birçok ayrıntıya da yer verildi.

ACİL DURUM NUMARALARI DA BULUNUYOR

Kent haritalarında polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve diğer kamu kurumlarının önemli iletişim numaraları, toplu taşıma güzergâhları, önemli turistik noktaların konumları ve güvenli turizme yönelik uyarılar da bulunuyor. Böylece turistlerin hem ulaşım hem de olası acil durumlarda ihtiyaç duyabilecekleri bilgilere hızlı şekilde ulaşmaları sağlanıyor.

Yetkililer, uygulamanın özellikle ilk kez Alanya'yı ziyaret eden turistlerin ilçeyi daha rahat keşfetmelerine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

TURİSTLERİN YOĞUN OLDUĞU NOKTALARDA DAĞITILIYOR

Dört dilli kent haritaları, Alanya'nın en yoğun ziyaretçi ağırlayan bölgelerinde görev yapan polis ekipleri tarafından ücretsiz olarak dağıtılıyor. Alanya Kalesi, İskele Bölgesi, Kızılkule, Alanya Tersanesi, Damlataş Mağarası, teleferik çevresi ve plajlar başta olmak üzere turist hareketliliğinin yoğun olduğu alanlarda sürdürülen uygulama, yerli ve yabancı ziyaretçilerden de ilgi görüyor.

Polis ekipleri harita dağıtımının yanı sıra turistleri güvenli turizm konusunda bilgilendirerek dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında da kısa bilgilendirmelerde bulunuyor.

HEDEF GÜVENLİ VE MEMNUN TURİST

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentin huzur ortamını korumak ve Antalya'yı dünyanın en güvenli turizm destinasyonlarından biri olarak öne çıkarmak amacıyla önleyici kolluk hizmetleri ile bilgilendirme çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı.

Turistlerin rehbere ihtiyaç duymadan Alanya'nın tarihi ve turistik noktalarını güven içinde gezebilmelerini amaçlayan uygulamanın, turizm sezonu boyunca devam edeceği ve farklı noktalarda sürdürülecek bilgilendirme faaliyetleriyle destekleneceği ifade edildi.