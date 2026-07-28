Antalya Valiliği, 29 Temmuz Çarşamba günü etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına nedeniyle vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamaya göre, Serik, Manavgat, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçelerinde gün boyunca kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Rüzgarın hızı 80 kilometreye ulaşacak

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 29 Temmuz saat 00.00 ile 23.59 arasında etkili olması beklenen rüzgarın hızının 40 ila 70 kilometre/saat, yer yer ise 80 kilometre/saat seviyelerine ulaşabileceği bildirildi.

Yetkililer, kuvvetli rüzgarın kısa süreli fırtınaya dönüşebileceğini belirterek özellikle açık alanlarda ve yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Ulaşımda aksamalara karşı uyarı

Valilik açıklamasında, kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri gibi olumsuzlukların yaşanabileceği ifade edildi. Vatandaşlardan, olası risklere karşı gerekli tedbirleri almaları ve meteorolojik uyarıları yakından takip etmeleri istendi.

Özellikle uyarının yapıldığı ilçelerde yaşayanların, can ve mal güvenliği açısından zorunlu olmadıkça risk oluşturabilecek alanlarda bulunmamaları, sürücülerin ise seyahat sırasında dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.

Yetkililer, hava koşullarındaki gelişmelerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Antalya Valiliği'nin resmi duyurularından takip edilmesini tavsiye etti.