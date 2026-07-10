İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, İngiltere'de takımını izlediği ilk karşılaşmada yaşadığı ilginç anları kamuoyuyla paylaştı. Yaptığı açıklamada, ada ülkesindeki dondurucu soğuklar karşısında tamamen hazırlıksız yakalandığını belirten Ilıcalı, yıllardır böyle bir iklimle karşılaşmadığı için gardırobunda kışlık kıyafet bulunmadığını fark ettiğini aktardı.

İngiltere'deki hava şartlarına uyum sağlamakta zorlandığını ifade eden Ilıcalı, ilk maç gününde hissettiklerini esprili bir dille dile getirdi. Karşılaşma sırasında üşüdüğünü ve çevresindekilerden kalın bir şeyler istediğini belirten kulüp sahibi, "İlk maç dondum, ölüyorum. 'Oğlum mont versenize' dedim. Bana 'Abi senin montun yok ki' yanıtını verdiler" sözleriyle o anki şaşkınlığını ifade etti.

HULL CITY YATIRIMI VE İNGİLTERE SÜRECİ

Ocak 2022'de İngiliz kulübünü satın alarak uluslararası spor yatırımlarına başlayan Acun Ilıcalı, bu hamlesiyle futbol dünyasında geniş yankı uyandırmıştı. Sıcak iklimlerde vakit geçirmeye alışkın olan ünlü ismin, İngiltere'nin karakteristik soğuk ve yağışlı havasına adaptasyon süreci spor basınında zaman zaman gündeme gelmeye devam ediyor.

SOĞUK HAVAYLA ARASI NASIL?

Kendisinin 15 yıldır ciddi bir soğuk hava görmediğini vurgulayan Ilıcalı, kış sporlarına ve genel olarak düşük sıcaklıklara mesafeli olduğunu kaydetti. Konunun kayak yapmaya gelmesi üzerine net bir tavır sergileyen ünlü isim, "Allah korusun, ben soğuk sevmem zaten" diyerek kış şartlarından uzak durmayı tercih ettiğini sözlerine ekledi.