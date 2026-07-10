Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde hava sıcaklığının 35 dereceye, nem oranının ise yüzde 58'e ulaşmasıyla birlikte tatilciler alternatif serinleme yöntemlerine yöneldi. Konyaaltı Sahili'ne yaklaşık 100 metre mesafedeki Kar Dünyası ve Buz Müzesi, temmuz sıcağında ziyaretçilerine eksi 2 derecede kış mevsimi deneyimi sunuyor.

Ziyaretçiler, dışarıdaki bunaltıcı havadan korunmak için denize girmek yerine zaman zaman bu tesisi tercih ediyor. Mont, pantolon ve özel koruyucu ekipmanlarla girilen eğlence merkezinde, tonlarca buz kullanılarak inşa edilen heykeller sergileniyor.

YILDA 650 BİN ZİYARETÇİ AĞIRLIYOR

Tesisin İşletme Müdürü Okan Gürses'in aktardığı bilgilere göre, merkez yılda ortalama 650 bin kişi tarafından ziyaret ediliyor. Sıcaktan bunalanların uğrak noktası haline geldiklerini belirten Gürses, insanların bir yandan serinlerken diğer yandan eğlendiklerini ve kafe bölümünde zaman zaman soba yaktıklarını ifade etti.

ALTERNATİF TURİZM SEÇENEKLERİ İLGİ GÖRÜYOR

Akdeniz Bölgesi'nde yaz aylarında etkisini artıran yüksek sıcaklıklar, deniz turizminin yanı sıra kapalı alanlardaki tematik iklimlendirme merkezlerine olan talebi de yükseltiyor. Bu tür tesisler, güneş ışınlarının en yoğun olduğu gün ortası saatlerinde tatilciler için pratik bir serinleme alternatifi oluşturuyor.

İzmir'den bölgeye tatile gelen Kadir Canbazoğlu, dışarıdaki 35 derece sıcaklığın ardından eksi 2 derecede bulunmaktan memnun olduklarını dile getirdi. Defne Canbazoğlu ise karşılaştıkları manzarayı, "Deniz ve sahil hayali kurarken kendimizi karlar içerisinde bulduk" sözleriyle özetledi. Konya'dan 4 yaşındaki kızı Ülkü Miray ile birlikte gelen Nur Akıncı da Antalya'da temmuz ayında üşüme ihtimalinin aklına gelmediğini vurguladı.