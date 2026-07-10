Antalya Arkeoloji Müzesi'nin depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılmasının ardından başlatılan yeni inşaat çalışmaları devam ediyor. Antalya Körfez Gazetesi'nin aktardığına göre, temel kazılarının sürdüğü alanda iş makineleri faaliyet gösterirken, projenin ihale süreci ve ilerleyiş hızı sivil toplum kuruluşlarının tepkisine neden oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı kararıyla 16 Temmuz 2025'te ziyarete kapatılan 53 yıllık müze binası, 13 Eylül 2025 gecesi başlatılan çalışmalarla yıkılmıştı. Yıkım öncesinde, aralarında 200 büyük heykel ve lahdin de bulunduğu yaklaşık 100 bin eser, müze bahçesine kurulan iklimlendirmeli ve güvenlikli özel konteynerlere taşındı. Yaklaşık 2,5 milyar TL maliyetle hayata geçirilmesi planlanan yeni müze projesinin inşaat alanında, batı ve kuzey kesimlerde hafriyat işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Alana otel veya alışveriş merkezi yapılacağı yönündeki iddialar ise belirsizliğini koruyor.

İHALE SÜRECİNE ŞEFFAFLIK ELEŞTİRİSİ

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Antalya Şube Başkanı Mehmet Soner Akdoğan, sürecin kamuoyundan bilgi saklanarak yürütüldüğünü öne sürdü. Yıkım kararının aceleye getirildiğini ve inşaatın sezona yetiştirileceği yönünde kendilerine bilgi verildiğini belirten Akdoğan, mevcut durumda temel kazılarının dahi bitirilemediğine dikkat çekti.

Akdoğan, yıkım raporunun 15 gün içinde hazırlandığını ifade ederek, ihaleyi alan firmanın ve ihale bedelinin kamuoyuyla paylaşılmamasını eleştirdi. Sürecin şeffaf ilerlemesi gerektiğini vurgulayan Akdoğan, inşaatın bitiş tarihi ve maliyeti hakkında resmi bir açıklama yapılmasının kent kamuoyu tarafından beklendiğini dile getirdi.

100 BİN ESERLİK KOLEKSİYONUN GELECEĞİ NE OLACAK?

Alt Paleolitik Çağ'dan Bizans dönemine uzanan ve 1988'de Avrupa Konseyi tarafından "Yılın Müzesi" seçilen kurum, Türkiye'nin en önemli kültürel miras merkezlerinden biri konumunda. Yorgun Herakles Heykeli, Herakles Lahdi ve Elmalı Sikkeleri gibi paha biçilemez eserlerin konteynerlerde beklediği bu geçiş sürecinin uzaması, tarihi mirasın güvenliği açısından kamuoyunda yakından takip ediliyor. Yaklaşık 50 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Müze Çalışma Grubu'nun, müzenin kapatılmasının yıl dönümünde kapsamlı bir değerlendirme yapması bekleniyor.