Usta sanatçı Neco ile kızları Ayşe ve Zeynep Özyılmazel arasında uzun yıllardır devam eden iletişim kopukluğu son buldu. Ayşe Özyılmazel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı kapsamlı bir açıklama ve paylaştığı fotoğrafla, aile içindeki kırgınlıkların geride bırakıldığını bildirdi.

Neco, geçmiş dönemde katıldığı çeşitli televizyon programlarında kızlarıyla yaşadığı uzaklıktan duyduğu üzüntüyü kamuoyuyla paylaşmıştı. Yıllar süren bu sessizlik, Ayşe Özyılmazel'in annesi Oya Germen ve babası Neco ile birlikte çekilmiş yeni bir aile karesini yayınlamasıyla yerini uzlaşmaya bıraktı.

AYŞE ÖZYILMAZEL SÜRECİ NASIL DEĞERLENDİRDİ?

Sosyal medya üzerinden takipçilerine seslenen Özyılmazel, aile kavramının barındırdığı zorluklara dikkat çekti. Ailenin farklı ruhların buluşma noktası olduğunu aktaran Özyılmazel, sürecin bir çiçek bahçesi olmadığını ve zorlu bir sınav alanı yarattığını ifade etti. Geçmişte yaşanan anlaşmazlıkların ardından, ebeveynlerin de kendi eksikleri ve yaraları olduğunu kabul etmenin önemine değindi.

AİLE İÇİ ÇATIŞMALARDA HANGİ MESAJLAR ÖNE ÇIKTI?

Sözcü'nün aktardığı habere ve paylaşılan metne göre, Özyılmazel'in ifadeleri ebeveyn-çocuk ilişkilerindeki beklenti yönetimine dair geniş bir perspektif sunuyor. "Neden ben?" veya "Neden öyle yaptı?" gibi soruların kişiyi sevgisizliğe ittiğini belirten yazar, haklılık arayışı yerine karşılıklı kabullenmenin gerekliliğini vurguladı. Açıklamasında, eski defterleri açmanın veya mutlak bir anlaşılma beklemenin zamanla önemini yitirdiğini, asıl meselenin empati kurarak anlamaya çalışmak olduğunu aktardı.

Paylaşılan aile fotoğrafı ve beraberindeki uzun metin, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarından yoğun etkileşim aldı. Özyılmazel, süreci "Beraber başladığımız yolculuğumuzu, neysek o halimizle birbirimizi kabul etmeyi bilerek sürdürmek dileğiyle" sözleriyle tamamlayarak yeni dönemin mesajını verdi.