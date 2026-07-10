Anadolu Efes Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında pivot bölgesine önemli bir takviye yaptı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Partizan forması giyen 27 yaşındaki Angolalı oyuncu Bruno Fernando ile iki sezonluk sözleşme imzalandı.

Sözcü Gazetesi'nin aktardığı gelişmelere göre, transferin mali detayları da kamuoyuyla paylaşıldı. Anadolu Efes'in deneyimli oyuncuya yıllık yaklaşık 2 milyon dolar maaş ödeyeceği ifade edildi. Ayrıca oyuncunun serbest kalabilmesi için eski kulübü Partizan'a 150 bin dolar tutarında çıkış bedeli verilecek.

KARİYERİNDE NBA VE AVRUPA DEVLERİ VAR

Yeni transferin kariyer geçmişinde hem NBA hem de Avrupa'nın önde gelen takımları bulunuyor. Angolalı pivot bugüne kadar Atlanta Hawks, Boston Celtics, Houston Rockets ve Toronto Raptors gibi çeşitli NBA ekiplerinde görev aldı. Avrupa basketbolunda ise Real Madrid ve Partizan formalarını terleterek üst düzey rekabette tecrübe kazandı.