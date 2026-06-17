

Programda salep hasadı gösterimi yapılırken, üreticiler bilgi alışverişinde bulunacak ve katılımcılara ücretsiz salep dondurması ikram edilecek



ALANYA Ziraat Odası, tarımsal üretime dikkat çekmek ve üreticileri bir araya getirmek amacıyla Salep Hasadı ve Üretici Buluşması etkinliğini düzenliyor. Kestel Mahallesi’nde gerçekleştirilecek organizasyon, 18 Haziran 2026 Perşembe günü saat 09.30’da başlayacak.

ÜRETİCİLER BİR ARAYA GELECEK

Kestel Mahallesi Merkez Camii yanında bulunan Ziraat Odası üretim alanında yapılacak etkinlik kapsamında salep hasadı gösterimi gerçekleştirilecek. Ayrıca üreticiler bir araya gelerek deneyimlerini paylaşma ve sektörle ilgili bilgi alışverişinde bulunma fırsatı yakalayacak.

ÜCRETSİZ SALEP DONDURMASI İKRAM EDİLECEK

Programda katılımcılara ücretsiz salep dondurması ikramı da yapılacak. Etkinlikte üreticiler ve vatandaşlar sohbet ederek salep üretimi ve tarımsal faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulunacak. Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, tüm üreticileri ve vatandaşları etkinliğe davet ederek, “Alanya Ziraat Odası olarak üreticilerimizi salep hasadı etkinliğinde bir araya getiriyoruz. Toprağın bereketini, üretimin gücünü ve emeğin değerini birlikte paylaşmak için tüm üreticilerimizi ve vatandaşlarımızı etkinliğimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)