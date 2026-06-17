Yaz aylarında artan hava sıcaklıklarıyla birlikte serinlemek isteyen İstanbullular için Sağlık Bakanlığı kritik bir veri paylaştı. Bakanlığın halk sağlığını korumak amacıyla hayata geçirdiği Yüzme Suyu Takip Sistemi üzerinden yayımlanan güncel analiz raporlarına göre, kent genelindeki bazı plajların mikrobiyolojik açıdan risk taşıdığı belirlendi. Yapılan laboratuvar ölçümlerinde, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yer alan 7 plajın su kalitesi en alt sınır olan "zayıf" kategorisinde derecelendirildi.

Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre, su kalitesinin yetersiz olduğu tespit edilen ve denize girilmesi önerilmeyen noktalar Sarıyer, Beykoz, Beylikdüzü ve Bakırköy ilçelerinde bulunuyor. Sarıyer bölgesinde Demirciköy Uzunya Plajı, Gümüşdere Plajı ve Kısırkaya Plajı riskli alanlar olarak öne çıkıyor. Beykoz ilçesinde Riva Plajı, Beylikdüzü'nde ise West İstanbul Marina Plajı zayıf kalite sınıfında değerlendiriliyor. Bakırköy sınırları içerisinde ise Yeşilköy Polis Merkezi Önü ile Yeşilköy International Hospital Önü plajları riskli bölgeler listesinde yer alıyor.

SU KALİTESİ NASIL ÖLÇÜLÜYOR?

Sağlık Bakanlığına bağlı halk sağlığı ekipleri, yüzme sezonu boyunca belirlenen referans noktalardan düzenli periyotlarla deniz suyu numuneleri alarak incelemeler yapıyor. Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen bu analizlerde, deniz suyundaki kirlilik oranları ve insan sağlığına zararlı bakteri yoğunluğu detaylı şekilde ölçülüyor. Analizlerden elde edilen bilimsel sonuçlara göre plajlar; mükemmel, iyi, yeterli ve zayıf olmak üzere dört temel kategoride sınıflandırılıyor. Vatandaşlar, tatil planı yapmadan önce bulundukları bölgedeki güncel su kalitesi durumunu Yüzme Suyu Takip Sistemi web sitesi üzerinden anlık olarak kontrol edebiliyor.

ZAYIF KALİTELİ SUDA YÜZMEK HANGİ RİSKLERİ TAŞIYOR?

Uzmanların uyarılarına göre, mikrobiyolojik parametrelerin alt sınırda kaldığı deniz sularında yüzmek doğrudan halk sağlığını tehdit eden sonuçlar doğurabiliyor. Zayıf kategorisindeki sularda kirlilik göstergesi olan bakterilerin yüksek oranda bulunduğu ifade ediliyor. Bu tür kirlenmiş sularda vakit geçirmek; yutulan sular aracılığıyla mide ve bağırsak enfeksiyonlarına, temas yoluyla cilt döküntülerine, kulak iltihaplarına ve çeşitli göz hastalıklarına zemin hazırlıyor. Özellikle çocuklar, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerin bu tür riskli plajlardan kesinlikle uzak durması tavsiye ediliyor. Uzmanlar, serinlemek amacıyla tercih edilecek alanların mutlaka resmi veriler ışığında seçilmesinin hayati önem taşıdığını hatırlatıyor.