Alanya güne gri bulutların gölgesinde başlarken, beklenen yağışlı hava dalgası kapıya dayandı. Meteorolojik verilere göre, cumartesi sabahı ilçede çok bulutlu bir atmosfer hâkim olacak. Ancak asıl kritik süreç öğle saatleri itibarıyla başlayacak. Bölgeyi etkisi altına alacak sağanak yağışın, günün geri kalanında aralıklarla ve şiddetini hissettirerek devam etmesi öngörülüyor. Tarım ve günlük yaşam akışının yoğun olduğu ilçede, planların bu ani hava değişimine göre yeniden yapılması büyük önem taşıyor.

SAAT SAAT BEKLENEN SICAKLIK VE YAĞIŞ DURUMU

Vatandaşların hazırlıksız yakalanmaması adına, gün içindeki hava değişimleri saat saat şu şekilde açıklandı:

06.00 – 09.00: Gökyüzü çok bulutlu, termometreler 10°C seviyesinde.

09.00 – 12.00: Bulutlu hava devam ediyor, sıcaklık 14°C'ye yükseliyor.

12.00 – 15.00: Sağanak yağışın bölgeye girişi, günün en yüksek sıcaklığı 16°C.

15.00 – 18.00: Yağış etkisini sürdürüyor, hava hızla soğuyarak 13°C'ye geriliyor.

18.00 – 21.00: Sağanak yağış aralıksız devam ediyor, sıcaklık 12°C.

21.00 – 24.00: Gece boyu yağmur sürerken sıcaklık 11°C'ye kadar düşüyor.

NEM VE RÜZGAR FAKTÖRÜ DEVREDE

Alanya'da yağışla birlikte hissedilen hava koşullarını doğrudan değiştirecek olan nem oranının, gün zarfında yüzde 44 ile yüzde 76 bandında seyredeceği kaydedildi. Bununla birlikte rüzgarın da zaman zaman anlık olarak şiddetini artırabileceği tahmin ediliyor.

SU BASKINI VE ULAŞIM KRİZİNE DİKKAT

Hızla bastırması beklenen sağanak nedeniyle Alanya'da yaşayan vatandaşlar ve özellikle sürücüler için ciddi bir tedbir çağrısı yapıldı. Yetkililer, öğleden sonraki saatlerde yollarda oluşabilecek kaygan zemin tehlikesine, trafikte yaşanabilecek aksamalara ve ani su baskınlarına karşı herkesin azami düzeyde dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi.