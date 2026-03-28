Altın yıllardır “güvenli liman” diye anılıyor ama son günlerde fiyatlarda geri çekilme konuşuluyor. Buna rağmen sosyal medyada dolaşan bir paylaşıma göre bir vatandaş, düşüşü fırsat görüp evini satarak 1 kilo altın aldı.

Sosyal medyadaki iddiaya göre evli ve iki çocuk babası olan kişi, ailesiyle birlikte kiraya taşındı. Amacının “yatırım yapmak” olduğunu söylediği, altının yeniden yükselişe geçmesiyle kazancını artıracağına inandığı da paylaşımlarda yer aldı.

Bir yandan da piyasa beklentileri tartışılıyor. Uzmanların, 2026 yılı boyunca altın fiyatlarında iniş-çıkışların peş peşe görülebileceğini, ancak uzun vadede altının kazandırma ihtimalinin daha güçlü olduğunu dile getirdiği aktarılıyor. Yıl sonuna doğru toparlanma bekleyenler de var.

İşin dikkat çeken kısmı ise vatandaşın hedefi. Hakkında yapılan yorumlara yanıt verdiği öne sürülen kişi için “Dalga geçenleri ileride göreceğim. Altın sayesinde 1-2 yıl içinde 4 ev alacağıma inanıyorum” dediği iddia edildi.

Bu tür yatırım kararları, özellikle Antalya ve Alanya gibi konut-kira dengesinin yakından izlendiği bölgelerde daha fazla konuşuluyor. Çünkü bir evi satıp kiraya geçmek, sadece yatırım değil; her ay kira, aidat, fatura gibi düzenli giderleri de yeniden hesaplamak demek.

Bir de şu var: Herkesin hesabı kendine ama…

Paylaşımlarda yer alan iddiaların kimlik ve işlem detaylarıyla doğrulanmış resmi bir açıklamaya dayanmadığı da not düşülüyor. Kurumlar tarafında ise konuya ilişkin yapılmış bir resmi duyuru bulunmuyor.