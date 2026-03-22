Yaz sezonu öncesi turizm hareketliliği hız kazanırken, Alanya başta olmak üzere Türkiye genelindeki oteller yeni stratejilere yöneliyor. Özellikle Rus turist pazarını hedefleyen tesisler, boş odalarını doldurmak için %50’ye varan indirimler sunmaya başladı.

TALEPTE SON GÜNLERDE ARTIŞ VAR

Ortadoğu’daki jeopolitik gelişmelerin etkisiyle uluslararası turizm talebinde dalgalanma yaşanırken, son iki gün içinde haftalık bazda %30-40’lık rezervasyon artışı dikkat çekti. Bu hareketlilik, Alanya’daki turizmciler tarafından “erken sezon sinyali” olarak değerlendiriliyor.

ALANYA OTELLERİ RUS PAZARINA ODAKLANDI

Avrupa pazarında yaşanan daralma, bölgedeki otelleri alternatif arayışlara yöneltti. Bu süreçte Rus turistler, Alanya için yeniden öncelikli pazar haline geldi. Rekabetçi fiyat politikasıyla hareket eden oteller, doluluk oranlarını artırmayı hedefliyor.

İNDİRİMLER ŞİMDİLİK SINIRLI AMA YAYILABİLİR

Turizm sektörünün önemli isimlerinden FUN & SUN CEO’su Vladimir Rubtsov, Türk otellerindeki fiyat politikasına dikkat çekti. Rubtsov, “Şubat ayında sona eren erken rezervasyon döneminin ardından bazı oteller %50’ye varan indirimler sunuyor. Şimdilik sınırlı ama bu uygulama genişleyebilir” ifadelerini kullandı.

REKABET KIZIŞIYOR

Analistlere göre Türkiye, Rus turist pazarında Mısır ve Güneydoğu Asya ile rekabet halinde. Bu rekabetin özellikle yaz sezonunda daha da artması bekleniyor. Hava yolu talebinde de %5-7 aralığında artış öngörülüyor.

ALANYA İÇİN EKONOMİK ETKİ

Turizm sezonunun güçlü başlaması, Alanya’da esnaf, restoran ve hizmet sektörüne doğrudan katkı anlamına geliyor. Özellikle erken rezervasyon döneminin ardından gelen bu indirim hamleleri, sezonun daha hareketli geçebileceğine işaret ediyor.