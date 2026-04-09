Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir pansiyonda yaşanan olay, hem çalışanları hem de çevredeki vatandaşları üzdü. Yaklaşık bir ay önce kente geldiği öğrenilen Ahmet Doğan (60), kaldığı odada hareketsiz halde bulundu.

KAPI AÇILMAYINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Olay, Tahılpazarı Mahallesi 461 Sokak üzerinde bulunan bir pansiyonda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, konaklama süresi dolan Doğan’ın odasını boşaltması gerekiyordu. Sabah saatlerinde kapıyı çalan görevliler, içeriden yanıt alamayınca durumu kontrol etmek istedi.

Yedek anahtarla odaya giren pansiyon çalışanları, Ahmet Doğan’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 GÜN ÖNCE HAYATINI KAYBETTİĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Doğan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk bulgulara göre şahsın yaklaşık 3 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirildi. En son 6 Nisan tarihinde görüldüğü öğrenildi.

AĞIR KOKU NEDENİYLE MASKE TAKTILAR

Odaya giren ekipler, cansız bedenden yayılan yoğun koku nedeniyle çalışmalarını maske takarak sürdürdü. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık tarafından yapılan çalışmaların ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacağı bildirildi.