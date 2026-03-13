​Gencecik bir fidanın, bir babanın, bir evladın ve sarsılmaz bir dava adamının ani gidişi, zamanı adeta Alanya Kalesi’nin burçlarında durdurdu.

​ZAMANSIZ VEDA, KALBİ VATAN İÇİN ÇARPAN BİR YİĞİT

​Haftanın ortasında gelen o kara haber, önce kulaktan kulağa yayıldı, sonra bir çığ gibi tüm şehri sardı. Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan, evinde aniden fenalaştı. İlk müdahalenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Arıkan’ın kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Doktorların dakikalarca süren yoğun çabası, yapılan tıbbi müdahaleler ne yazık ki bu koca yürekli adamı hayata döndürmeye yetmedi. 1986 yılında Alanya’da başlayan hayat hikayesi, yine doğup büyüdüğü topraklarda 40 yaşında nihayete erdi.

​Alper Arıkan, köklü bir çınarın dalıydı. Merhum Ali Çavuş’un torunu, Alanya’nın "Panter" lakaplı efsane ismi Hayri Arıkan’ın oğlu, Ayşe ve Çağrı Arıkan’ın kardeşi, Lütfiye Arıkan’ın eşiydi. Ama o, sadece bir aile ferdi değil; dürüstlüğüyle, Atatürkçü ve milliyetçi duruşuyla Alanya’nın öz evladı olmayı başarmıştı.

​SİYASETTE BİR "KALE" GİBİ DURMAK

​Alper Arıkan’ın hayat kronolojisi, onun karakterinin bir yansımasıydı. İlk, orta ve lise eğitimini Alanya’da tamamladıktan sonra Açıköğretim Fakültesi’nden mezun olan Arıkan, iş hayatına kendi şirketleri üzerinden atıldı. Ancak onun asıl tutkusu memleket meseleleriydi.

​Siyasete İYİ Parti saflarında adım atan Arıkan, kısa sürede çalışkanlığıyla fark edildi. İYİ Parti Alanya İlçe Başkanlığı görevini başarıyla yürüttü. Ardından inandığı değerler doğrultusunda Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanlığı görevini üstlendi. Siyaseti hiçbir zaman bir çıkar kapısı olarak görmedi; aksine, inandığı doğruları her platformda haykıran, nezaketinden ödün vermeyen ama tavizsiz bir vatansever olarak tanındı. Evli ve bir çocuk babası olan Arıkan, ardında onurlu bir isim bıraktı.

​SİYASİ YELPAZENİN ORTAK ACISI VE TAZİYE MESAJLARI

​Arıkan’ın vefatı, siyasi rekabetin ötesinde bir insanlık ve dostluk köprüsü kurdu. Türkiye’nin dört bir yanından gelen mesajlar, onun ne kadar sevildiğinin kanıtıydı.

​Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: "Alanya İlçe Başkanımız Alper Arıkan'ın hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsü içindeyim. Kendisine Allah’tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin..."

​İYİ Parti Kurucusu Meral Akşener: Arıkan'ın kardeşi Çağrı Arıkan’ı bizzat arayarak; “Çok üzgünüm. Elden bir şey gelmiyor, takdiri ilahi. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun” diyerek acıya ortak oldu.

​Eski Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın: “Bir dönem birlikte siyaset yaptığımız, kıymetli kardeşim Alper Arıkan'ın genç yaşta Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.”

​Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Musa Ertugan: "Değerli dava arkadaşım, Teşkilat başkan Yardımcım ve Alanya İlçe Başkanımız... Teşkilatımıza ve davamıza verdiği emekleri daima hatırlayacağız."

​CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya: TBMM’de yaptığı konuşmada; "Kıymetli kardeşim Alper Arıkan'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Ailesine, yakınlarına ve Zafer Partisi camiasına başsağlığı diliyorum."

​YEREL YÖNETİMLER VE SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ

​Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: ​"Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan'ın geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdiğini üzülerek öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Zafer Partisi camiasına başsağlığı diliyorum."

​Corendon Alanyaspor Başkan Hasan Çavuşoğluı: "Ata dostumuz, kıymetli kardeşim Alper Arıkan’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum"

​İYİ Parti Antalya İl Başkanı Ali Adnan Kaya: ​"İYİ Parti geçen dönem ilçe başkanı ve İl Başkan Yardımcısı Zafer Partisi Alanya ilçe Başkanı. Alper Arıkan’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun inşallah. Yakınlarına, sevenlerine ve camiaya baş sağlığı ve sabırlar diliyorum.”

​CHP Alanya İlçe Başkan Bülent Kandemir: “Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Alanya’ya ve kent yaşamına katkı sunma gayreti içinde olan merhuma Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve Zafer Partisi teşkilatına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Merhumun mekânı cennet olsun."

​İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er: ​"Önceki dönem İlçe Başkanlarımızdan, Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı değerli kardeşim Alper Arıkan’ın vefat haberini üzüntüyle aldım. Kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Ruhun şad mekânın cennet olsun Alper Başkanım."

Saadet Partisi Alanya İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca: ​"Geçen hafta Aksaraylılar Derneği iftarında aynı masada iftarımızı açmıştık. Alper Başkan makamın cennet olsun. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun."

​Gelecek Partisi Alanya İlçe Başkanı Yıldız Serdaroğlu: ​"Alanya’da siyaset hayatında aktif olarak görev yapan, ülkesine ve milletine hizmet etme gayreti olan Zafer Partisi ilçe başkanı Alper Arıkan'ın vefatı hepimizi derinden sarsmıştır. Merhuma Allah’tan rahmet; başta kıymetli ailesi olmak üzere Zafer Partisi camiasına, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, ruhu şad olsun."

​Anahtar Parti Alanya İlçe Başkanı Abdullah Akkuş: ​"Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Alanya’nın siyaset ve toplum hayatına yaptığı katkılar, çalışkanlığı ve samimiyetiyle her zaman hatırlanacaktır. Merhum Alper Arıkan’ın ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyor, ruhunun şad olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum."

​SİVİL TOPLUM VE DOSTLUK KÖPRÜLERİ

​Alper Arıkan, toplumun her kesimine dokunmuş bir isimdi. Esnafından bürokratına kadar herkes onun için tek yürek oldu: Alanya Esnaf Odası Başkanı Ali İhsan Özdemir: "Siyaset ve toplum hayatında iz bırakan, çalışkan ve samimi bir insanı kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz."

​ Alanya Keykubat Esnaf Koop. Başkanı Velittin Yenialp: "Değerli arkadaşım Alper Arıkan’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Şehrimiz için verdiği emekleri yaşatacağız."

​Alanya Kent Konseyi: "Alanya’nın siyasi hayatında saygı gören, kent meselelerine duyarlılığıyla tanınan Sayın Arıkan’ın vefatı, Alanya için üzücü bir kayıp olmuştur."

ADD Alanya Şube Başkanı Gökhan Sipahioğlu: "Çocukluk arkadaşım, kapı komşum, sınıf arkadaşım, Atatürk Milliyetçisi değerli kardeşim Alper Arıkan...Mekânın cennet olsun."

​Önceki dönem İYİ Parti İlçe Başkanı Şefik Bahçe: ​"Manevi kardeşim, Dava arkadaşım Alper Arıkan’ı kaybettik, olmadı kardeşim bu zamansız gidişin hiç olmadı. Allah rahmet eylesin mekânın cennet olsun."

​CHP Alanya İlçe Sekreteri Av. Mehmet Can Karagöz: ​"Doğru bildiğin yolda ilerlemek, ilerlerken bunu kişisel çıkar ve hırsa dönüştürmemek, kararlı mücadeleyi hiçbir zaman kişiselleştirmeyip insanların kalbini kırmamak, siyasetin yazılı olmayan ilk kuralı olsa gerek. Bu amaçla benzer istikamette farklı alanlarda sohbet ettiğimiz, yeni nesil siyasetin memleketin yararına nasıl şekillenebileceğini tartıştığımız Alper Arıkan'ın vefatı hepimize üzüntü vermiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum."

​BİR DOSTUN GÖZÜNDEN: KALE GİBİ ADAM

​ Çocukluk arkadaşı Eren Bahçeci: "Acımız ne kadar büyükse, birlikte biriktirdiğimiz anılarımız da tek tesellimiz... Alper ile çocukluğumuz, ilk ve ortaokul yıllarımız beraber geçti. Babalarımızın dostluğu, bizlere sarsılmaz bir kardeşlik mirası bırakmıştı.

​Okul yıllarımız her teneffüs oynadığımız o meşhur uzun eşek oyunlarıyla dolu... Alper, sınıfın en güçlüsü, en yapılısıydı. Bizim onu sırtımızda taşıyacak gücümüz yoktu ama o, o koca yüreğiyle bize hiç kıyamazdı. 'Merak etmeyin, ben sizi taşırım,' diyerek her seferinde gönüllü 'yastık' olurdu.

​Futbol maçlarımızda ise kale her zaman onundu. Bilirdik ki Alper oradaysa kale emin ellerde. O, sadece kalede değil, hayata karşı duruşunda da kale gibi sağlamdı. Ülke sevdası, daha o küçük yaşlarda en büyük ideolojisiydi; dilinden Bayrak, Vatan, Atatürk ve İstiklal Marşı hiç düşmezdi. Ne acı bir tesadüftür ki, uğruna ömrünü adadığı değerin, İstiklal Marşımızın kabulünün yıl dönümünde bir yıldız gibi kayıp gitti aramızdan.

​Pek çoğumuzun bilmediği bir yönü daha vardı: Alper, müthiş bir bağlama ustasıydı. Aile içinde bağlamasını eline alır, o yanık türküleri notalara döker, yüreğimizi titretirdi. Kaderin garip bir cilvesi olsa gerek; bizlere son hatırasında, o çok sevdiği bağlamasıyla şu dizeleri bıraktı:

​'İşte gidiyorum çeşmi siyahım...'

​Güle güle güzel adam, hatıran her daim bizimle yaşayacak."