Kuzey Yarımküre ve Türkiye'de grip sezonu öncesi aşılanma takviminin detayları paylaşıldı. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülay Okay'ın yaptığı açıklamaya göre, grip aşısından maksimum verim alabilmek için uygulamanın ekim veya kasım aylarında yapılması gerekiyor.

Vücudun virüse karşı tam antikor yanıtı geliştirmesi en az iki haftalık bir süre gerektiriyor. Temmuz veya ağustos gibi erken dönemlerde aşı yaptıran kişilerin bağışıklık seviyesi, kış mevsiminin sonlarına denk gelen şubat ve mart aylarında ciddi oranda düşüş gösteriyor. Bu nedenle uzmanlar, korumanın bahar aylarına kadar yüksek kalabilmesi için aşının sonbahar ortasında yapılmasını tavsiye ediyor.

AŞI NEDEN HER YIL TEKRARLANMALI?

İnfluenza virüsünün genetik yapısı sürekli değişim gösterdiği için yüzey proteinleri mutasyona uğruyor. Geçen yıl uygulanan aşıyla oluşan antikorlar, yeni virüs tiplerini tanıyamıyor. Ayrıca grip aşısının sağladığı koruyucu antikor seviyesi 6 ila 8 ay içinde önemli ölçüde azalarak etkisini kaybediyor.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İÇERİĞİ NASIL GÜNCELLİYOR?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), küresel sürveyans ağlarından elde ettiği verileri toplayarak her yıl dolaşımdaki en yaygın virüs tiplerini analiz ediyor. Aşı içeriğinin bu güncel verilere göre yenilenmesi, toplum bağışıklığının o yılki salgın dinamiklerine en uygun hale getirilmesini ve koruyuculuk oranının artırılmasını sağlıyor.

Aşının temel işlevi enfeksiyonu yüzde 100 oranında engellemek değil, hastalığın ağır seyretmesinin önüne geçmek olarak aktarıldı. Doç. Dr. Okay, virüsle karşılaşılması durumunda zatürre gibi ciddi komplikasyonların engellendiğini; özellikle yaşlılar ve kronik hastalar için hastaneye yatış ile hayati risklerin bu sayede en aza indirildiğini bildirdi.