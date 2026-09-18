Borsa İstanbul'da hafta ortasında yaşanan ve yüzde 5'i aşan değer kaybıyla sonuçlanan satış baskısına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz müdahalesiyle yanıt verdi. Çarşamba günü piyasalarda oluşan likidite açığını kapatmak amacıyla yüklü miktarda döviz satışı gerçekleştirildi.

Reuters'ın dört farklı bankacının öncü verilerine dayandırdığı haberine göre, TCMB söz konusu işlem gününde piyasaya 5 ila 5,2 milyar dolar arasında döviz sattı. Bu müdahale, piyasadaki sert dalgalanmayı kontrol altına almayı hedefledi.

130 FON İÇİN TASFİYE KARARI ALINDI

Finansal piyasalarda sistemik bir riske dönüşme ihtimali taşıyan fon krizine karşı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) devreye girdi. Alınan kararla, toplam büyüklüğü 826 milyar lirayı (yaklaşık 17 milyar dolar) bulan 130 farklı fonun tasfiye edilmesine hükmedildi. Bu fonlarda işlem yapan 514 binin üzerindeki yatırımcının süreçten etkilendiği aktarıldı.

TEMERRÜT DALGASI BORSAYI NASIL ETKİLEDİ?

Krizin ayak sesleri 15 Eylül'de yatırımcıların yoğun iade talepleriyle başladı. Nakit yaratmakta zorlanan Pusula Portföy'ün temerrüde düşmesinin ardından, 16 Eylül'de Tera Portföy de benzer bir açıklama yaptı ve Atlas Portföy çıkış şartlarını değiştirdi. Fonların acil nakit bulmak için varlık satışı yapacağı beklentisi Borsa İstanbul'da devre kesicilerin çalışmasına ve BİST 100 endeksinin günü yüzde 5,54 oranında düşüşle kapatmasına neden oldu.

SPK'NIN YENİ TEDBİRLERİ NE ANLAMA GELİYOR?

Yaşanan panik satışlarını durdurmak isteyen SPK, kredili işlemlerde yüzde 35 olan özkaynak koruma oranını 2 Ekim tarihine kadar yüzde 20'ye indirdi. Bu adım, teminat açığına düşen yatırımcıların zorunlu hisse satışı yapmasını engelleyerek piyasadaki ekstra baskıyı hafifletmeyi ve nakit akışını rahatlatmayı amaçlıyor. Kurul ayrıca 7 portföy yönetim şirketinin TEFAS'taki işlemlerini durdururken, usulsüz işlemler tespit edilen kişi ve kurumlar hakkında suç duyurusunda bulunarak lisans iptallerine gitti.