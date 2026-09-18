PAKİSTAN’ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kohat bölgesinde emniyet müdürlüğü yerleşkesine yönelik düzenlenen bombalı saldırı can kaybına yol açtı. Yerleşke içerisindeki caminin giriş kapısı önünde bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu 15’i polis olmak üzere 21 kişi yaşamını yitirdi.

Patlamanın ardından yerleşkeye girmeye çalışan saldırganlarla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

80’DEN FAZLA YARALI

Kohat Bölge Sağlık Yetkilisi Dr. Nasir Hassan Afridi, saldırıda 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 3’ü ağır olmak üzere 80’den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

Yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

CAMİ VE ÇEVRE BİNALAR HASAR GÖRDÜ

Patlamanın şiddeti nedeniyle emniyet müdürlüğü yerleşkesindeki cami ile çevrede bulunan bazı yapılarda büyük hasar meydana geldi. Bazı duvarların çöktüğü, bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı aktarıldı.

7 SALDIRGANDAN 6’SI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Hayber Pahtunhva Emniyet Genel Müdürü Zulfiqar Hameed, bomba yüklü araçla gerçekleştirilen intihar saldırısının ardından Terörle Mücadele Şubesi ve Özel Büro binalarına sızmaya çalışan 7 saldırgandan 6’sının güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bölgede operasyonların ve saldırıya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.