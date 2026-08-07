ALANYA Belediyesi ile Alanya Balıkçılar Kooperatifi arasında Balıkçı Barınağı'nda düzen ve denetimin sağlanmasına yönelik imzalanan protokole AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı'dan destek geldi. Tavlı yaptığı açıklamada, Alanya Belediyesi'nin kent adına sorumluluk üstlenerek Alanya Balıkçılar Kooperatifi ile imzaladığı protokolü memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

"İSKELE HAK ETTİĞİ DEĞERE KAVUŞMALI"

Alanya İskelesi'nin kentin vitrini olduğunu vurgulayan Tavlı, bölgenin Alanya'ya yakışır bir vizyonla yeniden düzenlenerek önemli bir cazibe merkezi haline getirilmesi gerektiğini belirtti. Planlanan yatırımların vakit kaybedilmeden hayata geçirilmesini beklediklerini belirten Tavlı, "Alanya’mızın vitrini niteliğindeki İskelemizin, şehrimize yakışır bir vizyonla yeniden düzenlenerek hak ettiği değere kavuşturulması ve önemli bir cazibe merkezi haline getirilmesi en büyük beklentimizdir. Bu kapsamda, çevre düzenlemesi ile alt ve üst yapı çalışmalarının Alanya Belediyesinin sorumluluğunda olduğu dikkate alındığında, gerekli adımların vakit kaybedilmeksizin atılmasını ve başta çevre düzenlemesi olmak üzere planlanan yatırımların en kısa sürede hayata geçirilmesini bekliyoruz" dedi.

"ÇALIŞMALARIN BEDELİNİ KOOPERATİF KARŞILAYACAK"

Protokol kapsamında Alanya Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek çevre düzenlemesi, alt ve üst yapı çalışmaları ile diğer işlemlerin maliyetinin Alanya Balıkçılar Kooperatifi tarafından karşılanacağını hatırlatan Tavlı, bu durumun sürecin önemli unsurlarından biri olduğunu ifade etti. Tavlı, "Protokol kapsamında Alanya Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek çevre düzenlemesi, alt ve üst yapı çalışmaları ile diğer işlemlerin bedellerinin Alanya Balıkçılar Kooperatifi tarafından karşılanacak olması da sürecin önemli bir unsurudur. Bu çerçevede, belediyenin gerçekleştireceği çalışmaların karşılığının kooperatif tarafından karşılanacağı dikkate alınarak, Alanya İskelesi’nin hak ettiği görünüme kavuşturulması için gerekli çalışmaların gecikmeksizin başlatılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

ÇAVUŞOĞLU, YUMAKLI VE ÖZTÜRK'E TEŞEKKÜR

Sürecin başarıyla sonuçlanmasına katkı sağlayan herkese teşekkür eden Tavlı, "Yıllardır süregelen uyuşmazlıkların giderilmesi, idari belirsizliklerin ortadan kaldırılması, barınak ve iskelede düzenin yeniden tesis edilmesi ve bağlama ücretlerinde indirime gidilmesi sürecine verdikleri güçlü destekten dolayı önceki dönem Dışişleri Bakanımız ve Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca, bu sürecin başarıyla sonuçlanmasında büyük emek ve katkı sağlayan Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ve Alanya Kaymakamımız Sayın Şakir Öner Öztürk’e teşekkür ediyoruz. Gerçekleştirilen bu düzenlemelerin Alanya’mıza, deniz turizmimize, balıkçı esnafımıza yatçılarımıza, tur teknecilerimize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi