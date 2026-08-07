KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Yakın Doğu Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Kıbrıs-Türkiye Keçiboynuzu (Harnup) Çalıştayı, Alanya'nın keçiboynuzu üretimindeki güçlü konumunu uluslararası platforma taşıdı. Çalıştayda aktif rol alan Alanya Keçiboynuzu Üreticileri Birliği, bölgenin üretim potansiyeli, tecrübesi ve sektöre yönelik çalışmalarıyla dikkat çekti. Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Yakın Doğu Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM), Orman Genel Müdürlüğü, Kıbrıs Harnup Üreticileri Birliği ve çok sayıda akademisyen ile sektör temsilcisinin katıldığı çalıştayda, Alanya Keçiboynuzu Üreticileri Birliği de bölge üreticilerini temsil etti. Toplantılarda, keçiboynuzunun üretimden sanayiye uzanan yolculuğu, katma değerli ürün geliştirme çalışmaları, iklim değişikliğinin üretime etkileri, sürdürülebilir üretim modelleri ve uluslararası pazarlama stratejileri ele alınırken, Alanya'nın bu alandaki birikimi ve üretim tecrübesi de paylaşıldı.

"ALANYA BU SEKTÖRÜN ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN BİRİ"

Alanya Keçiboynuzu Üreticileri Birliği Başkanı Duran Yılmaz, çalıştayın Alanya açısından önemli kazanımlar sağladığını belirterek, "Alanya, keçiboynuzu üretiminde önemli merkezlerden biri. Çalıştay sayesinde bölgemizin üretim gücünü ve potansiyelini uluslararası platformda tanıtma fırsatı bulduk. Bilim insanları, üreticiler ve kamu kurumlarının aynı hedef doğrultusunda buluşması, sektörümüzün geleceği açısından büyük önem taşıyor. Türkiye ve KKTC'nin ortak projelerle keçiboynuzunu dünya pazarında daha güçlü bir marka haline getireceğine inanıyoruz" dedi.

YENİ İŞ BİRLİKLERİNİN KAPISI ARALANDI

Çalıştay sonunda Türkiye ile KKTC arasında bilimsel araştırmaların artırılması, ortak Ar-Ge projelerinin geliştirilmesi, üretici eğitimlerinin yaygınlaştırılması ve keçiboynuzunun uluslararası pazarda daha güçlü bir marka haline getirilmesi konusunda ortak irade ortaya konuldu. Programın ikinci gününde gerçekleştirilen teknik gezide katılımcılar, KKTC'deki keçiboynuzu bahçeleri ile işleme tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyaretlerde, Alanya'da uygulanabilecek yeni üretim ve işleme modelleri hakkında da görüş alışverişi yapıldı. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi