KURBAN Bayramı’na sayılı günler kala Alanya'da kurban satış noktalarında yoğunluk artmaya başladı. Alanya’daki hayvan pazarlarında satıcılar ve alıcılar hareketlenirken, pazarlarda oluşan kalabalığa rağmen satışlar geçen yıllara kıyasla daha düşük seviyede seyrediyor. Satıcılar, vatandaşların büyük bölümünün son günleri beklediğini ifade ederken, artan maliyetler ve piyasa koşullarının da satışlara doğrudan yansıdığı dile getiriliyor. Küçükbaş 18 bin TL'den büyükbaş ise 100 bin TL'den başlıyor. Kurbanlık hayvanların fiyatları, kilo ve hisse sistemine göre değişkenlik gösterirken, üreticiler hem maliyet artışları hem de piyasa dengesi nedeniyle zor bir sezon geçirdiklerini söylüyor.

‘SATIŞLARDA ÇOK ÜMİT YOK’

Satıcılardan Ömer Zararsız, bu yılki satışlardan beklentilerinin düşük olduğunu belirterek, “Satışlarda çok ümit yok. Bu sene biraz düşük. Geçen senelere bakarsak bu sene biraz gevşek duruyor. Bilmiyorum millet neyi bekliyor, son günü mü bekliyor biz de anlamadık. Bekliyoruz” dedi. Elindeki hayvan sayısına ilişkin bilgi veren Zararsız, “43 mal vardı, 38'ini sattık. Daha 13 tane malımız var elimizde” ifadelerini kullandı.

‘FİYATLARIMIZ UYGUN, ET RANDIMANI YÜKSEK’

Fiyat politikasına da değinen Zararsız, hayvanların tartı üzerinden satıldığını vurgulayarak, “Fiyatlarımız gayet uygun. Benim malların hepsi tartılı, kantardan geliyor. Herkese 5-10 kilo et fazla veriyorum” diye konuştu. Hisse sistemine göre satış yaptıklarını aktaran Zararsız, “Hisseler 40 bin TL'den başlıyor 55 bine kadar yükseliyor. 55 bine verdiğim hisse 500-930 kilo arasında değişiyor” dedi.

‘MALİYETLER CİDDİ ŞEKİLDE ARTTI’

Girdi maliyetlerindeki artışa dikkat çeken Zararsız, “Geçen sene gelen bir tır 45 bin liraydı, bu sene 80 bin lira. Yem geçen sene 550 liraydı, bu sene bin 100 lira. Saman da 5 liradan 13 liraya çıktı” dedi. Yer kiralarının da yükseldiğini belirten Zararsız, “Geçen sene 20 bindi, bu sene 40 bin lira. Kasap kesim ücreti de 17 bin lira” ifadelerini kullandı.

‘DOĞUDAN GELEN UCUZ MALLAR PİYASAYI ETKİLİYOR’

Yılmaz Şahinkaya ise pazarda bekleyişin sürdüğünü belirterek, “Doğudan gelen mallar bizden ucuz olduğu için onlar satılmadan bizim satış yapma şansımız yok” dedi. Şahinkaya, ellerindeki hayvan sayısının azaldığını ifade ederek, “100 kadar hayvanımız vardı, şu an 10 tane kaldı” diye konuştu. Fiyat aralığına da değinen Şahinkaya, “Fiyat 100 bin liradan başlıyor, 350 bine kadar var. Şu an beklemedeyiz, bir tek kişi geldi” dedi.

‘MAKUL FİYATLARLA SATIŞ YAPIYORUZ’

Ayhan Ala ise fiyatların dengeli olduğunu belirterek, “Konya Karapınar’dan getirdim. Fiyatlarımız 18 bin ile 35 bin arasında değişiyor” dedi. Girdi maliyetlerinin arttığını ancak fiyatlara sınırlı yansıttıklarını söyleyen Ala, “Yüzde 100 maliyet artışı var ama kurbanlıklarda çok büyük bir fark yok. Biz az kârla satış yapıyoruz” ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

