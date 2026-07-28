Ticaret Bakanlığı, çocukların sağlığını tehlikeye atan ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, piyasa denetimleri sırasında incelenen 'Jinafire Long Çocuk Kostümü' isimli ürün kimyasal güvenlik testlerinden geçemedi.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen analizlerde, söz konusu kostümde mevzuata aykırı kimyasal maddeler tespit edildi. Bu gelişme üzerine harekete geçen yetkililer, ürünün piyasaya arzını tamamen yasakladı. Ayrıca halihazırda raflarda ve piyasada bulunan tüm ürünlerin acilen toplatılması kararlaştırıldı.

GÜVENSİZ ÜRÜNLER NEREDEN TAKİP EDİLİYOR?

Tüketicilerin, çocuk giyim ve oyuncak alışverişlerinde karşılaştıkları şüpheli durumları resmi kanallara bildirmesi ve güncel yasaklamaları takip etmesi büyük önem taşıyor. Vatandaşlar, güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin listesine ve alınan resmi tedbirlere Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden anlık olarak erişebiliyor.

Ticaret Bakanlığı yetkilileri, tüketicilerin ve özellikle çocukların güvenliğini tehdit eden hiçbir ürüne müsamaha gösterilmeyeceğini bildirdi. Piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin ülke genelinde aynı kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.