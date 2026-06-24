Antalya Kaş'ta bir markette meydana gelen olayda, içerik üreticisi Zeynep Umurbek ile arkadaşı alışveriş yaptıkları sırada bir kişinin sözlü müdahalesiyle karşılaştı. İddiaya göre şahıs, kadınların kıyafetleri ve tesettüre uygun yüzme tercihleri hakkında yorumlarda bulundu.

Görüntülere de yansıyan olayda şahsın, "İyice kapatmışsınız kendinizi. Hangi tarikat bu? Giyinmişsiniz böyle simsiyah, terlemiyor musunuz? Denize de böyle giriyorsunuz o zaman" ifadelerini kullandığı görüldü.

Yaşanan diyalog sonrası taraflar arasında kısa süreli tartışma çıktı. Olayın market içerisinde bulunan kişiler tarafından da takip edildiği öğrenildi.

Zeynep Umurbek, yaşananların ardından Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şahıs hakkında şikayetçi oldu.

Umurbek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu yaşadığımız olayı bir yerde anlatsak, 'Abartmayın, yıl kaç oldu hâlâ başörtünüze laf ediyorlar diyorsunuz' derler. Ediyorlar. Yıl kaç olursa olsun insanların kıyafetlerine ve düşüncelerine müdahale edemeyeceklerini öğrenemediler."

Şikayet üzerine olayla ilgili sürecin emniyet birimlerince değerlendirildiği öğrenildi.