Alanya 1.Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan ilk duruşmada bıçaklanarak öldürülen Yusuf Koçak’ın uçuruma atılmasıyla ortaya çıkan cinayetin ilk duruşmasında Mahkeme Başkanı tutuklu sanık Keramettin ‘e olayın nasıl olduğunu anlatmasını istedi Sanık Keramettin K. ‘’ 11. Ekim 2025 tarihinde Emrah’ın evinde toplandık. Türkiye Milli maçını seyrettik Yusuf Emrah’ı aramış daha sonra Emrah Yusuf’ ile kavga etmişi elindeki bıçakla vurmuş bende Yusuf’u yerde gördüm baktım nabzı atmıyordu ölmüştü Emrah kan lekelerini yıkadı. Bana bin lan dedi araç benimdi Emrah maktulü uçurumdan aşağı attı. Beraber yaylağa gittik. Daha sonra Emrah’ı evine bıraktım. Emrah ile Yusuf’un aralarında ne olduğunu bilmiyorum. Emrah ölen Yusuf’u kucaklayıp bagaja attı. Dedi

SANIK EMRAH CİNAYETİ TEK BAŞIMA İŞLEDİM

Alanya 1.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı tutuklu sanık Emrah’a olayın nasıl olduğunu anlatmasını istedi

Sanık Emrah ‘’ Yusuf Koçak’ın Cezaevinden firar ettiğini hırsızlık yaptığını o gece çalıntı araçla gece evinin yanına geldiği için kızdığını daha evvel husumeti olduğunu evine girerek çamaşırlarını dağıttığını evde bozuk cep telefonun çaldığını iddia ederek kendisini uyardığını o gece evinin önüne çalıntı araçla geldiğini söyleyerek rahatsız olduğunu söyledi

KAPIMIN ÖNÜNE GELDİ BIÇAKLADIM

Sanık Emrah o gece kapımın önüne geldi mutfaktan aldığım bıçakla salladım alkollüydüm ne yaptığımı bilmiyorum bıçakladım yere düştü. Olay yeri bayırdı Yusuf Koçak’ın vücudundan kanlar boşalmıştı. Keramettin’ in aracın bagajına tek başıma kaldırarak koydum kilosu benden hafifti ben Mezbahanede çalıştım belinden kayışından tutarak koydum bagaja,

Daha sonra bahçe hortumuyla kanları yıkarken komşular gördü. Dedi

ÇOK ÇOK PİŞMANIM

Sanık Emrah bu olayın olmamasını isterim çok çok pişmanım bu olayda sadece suçlu benim, onları tehdit ettim kimseye söylemeyin dedim. Yusuf Koçak o gece uyuşturucu içtiğini üzerime geldi öldürmek için tasarlayarak yapmadım dedi.

TUTUKSUZ YARGILANLAR OLAYI ANLATTI

Alanya 1.Ağır Ceza Mahkemesinde Yusuf Koçak’ın öldürülmesi olayında Emrah K. evinde toplanarak Milli maçı izleyen tutuksuz yargılanan tutuksuz sanıklar K.K, N.Ç, S.K, S.E ve S.D.T, ifadeleri alındıktan sonra olaya tanık olan 4 kişi ise gecede seslerin geldiğini sanık Emrah’ın bahçe hortumuyla yerleri yıkadığını anlattılar.

TUTUKLUĞUNA DEVAM KARARI

Alanya 1.Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Yusuf Koçak’ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Emrah K. ve yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla yargılanan Keramettin K. tutukluluk hallerinin devamına tutuksuz yargılanan diğer 4 sanıkların tutuksuz yargılanmalarına ve eksiklerin giderilmesi için duruşmanın 18 Haziran tarihine ertelenmesine karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 11 Ekim 2025 Cumartesi sabaha karşı Hacı Mehmetli Mahallesi Akça kıllık mevkisindeki bir kişinin çıkan kavgada öldürüldükten sonra cansız bedeninin uçurumdan atıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmalar sonucunda Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, önceki gün 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadeleri ve yer göstermesi doğrultusunda Paşaköy Mahallesi yakınlarındaki uçurumda araştırma yapan Asayiş Ekipleri, Yusuf Koçak'ın bıçaklanmış halde cansız bedenine ulaştı. Asayiş Büro Amirliği ekiplerin saatler süren çalışması sonrası uçurumdan çıkarılabilen Yusuf Koçak'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Alanya Belediye Morgu'na konuldu.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipleri olayda 7 şüpheliyi gözaltına alınarak. Asayiş. Büro Amirliğine götürüldüler. Yapılan sorgulamada Demircilik yapan zanlı E.K(32) verdiği ifadesinde 30 yaşındaki Yusuf Koçak’ı bıçaklayarak öldürdükten sonra K.K ile birlikte aracın bagajına koyarak Paşa köydeki uçuruma attığını iddia etti Asayiş Büro Amirliğinde ifadelerinin ardından dün öğle saatlerinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince geniş güvenlik önlemleri altında Alanya Adliyesi'ne götürülen 7 şüpheliler Savcılıkta alınan ifadelerini ardından 7 şüpheli tutuklanma istemiyle Nöbetçi Mahkemeye sevk edildiler. Bıçaklayarak Adam öldürmek suçundan E.K. ve yardım ve yataklık yapmak suçundan K.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 kişi de yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.( Mehmet AL)