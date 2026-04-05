Turizm sezonu öncesinde Alanya’da kiralık konut piyasası yeniden hareketlenirken, kısa süreli kiralamaların uzun dönem kiralar üzerindeki etkisi de yeniden tartışılıyor. Son değerlendirmeler, bu etkinin önceki yıllara göre zayıfladığını ortaya koyuyor.

KISA DÖNEM KİRALAMALAR ESKİ ETKİSİNİ KAYBETTİ

Alanya Postası Köşe Yazarı ve Emlak Danışmanı Ali Özsoy, kısa süreli (günlük/haftalık) kiralamalara getirilen yeni düzenlemelerin piyasayı doğrudan etkilediğini söyledi. Özsoy’a göre, geçmişte uzun dönem kiraları yukarı çeken bu model artık aynı güce sahip değil.

Özsoy, “Günlük kiralıklar kısa vadede daha yüksek kazanç sağlasa da, prosedürlerin ağırlaşması ve cazibesini kaybetmesi nedeniyle artık uzun dönem kiralamaları eskisi kadar etkilemiyor” dedi.

EV SAHİPLERİ NEDEN GÜNLÜK KİRALAMAYI SEÇİYOR?

Konut sahiplerinin kısa dönem kiralamayı tercih etmesinde ekonomik nedenlerin öne çıktığını belirten Özsoy, bu yöntemin daha yüksek gelir sunduğunu vurguladı. Ayrıca yaz aylarında evini kullanmak isteyen mülk sahipleri için bu modelin esneklik sağladığını ifade etti.

KİRA ARTIŞLARI YAVAŞLADI

Alanya’da kira fiyatlarında sezon öncesi artış yaşansa da bu artışın sınırlı kaldığına dikkat çekiliyor. Özsoy, “Her yıl olduğu gibi sezon başında artış görülüyor ancak talep artmadığı sürece fiyatlar sabit seyrediyor” dedi.

Son bir yılda kira artış oranlarının yüzde 25 ile 35 arasında kaldığını belirten Özsoy, yüksek enflasyona rağmen kira piyasasında daha dengeli bir seyir izlendiğini ifade etti.

YAZ SEZONUNDA BÜYÜK ARTIŞ BEKLENMİYOR

Yaz aylarında kira fiyatlarında büyük bir sıçrama beklenmediğini belirten Özsoy, sezon sonrasında ise talebe bağlı olarak kısmi fiyat düşüşlerinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Alanya’da hem yerli hem yabancı talebin dengeli seyretmesi, kira piyasasında ani dalgalanmaların önüne geçen temel faktörler arasında gösteriliyor.