Avustralya’da eczanelerde ve sağlık ürünleri satan mağazalarda bulunan Key-Sun Kids Honey & Eucalyptus and Acerola adlı çocuk boğaz pastili için geri çağırma kararı verildi. Kararın, üründe metal parçaları bulunabileceği endişesi üzerine alındığı açıklandı.

SADECE BELİRLİ PARTİ GERİ ÇAĞRILIYOR

Geri çağırma ürünün tamamını kapsamıyor. Uyarıya göre tüketicilerin özellikle ambalaj üzerindeki parti ve son kullanma tarihi bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor.

Geri çağırmadan etkilenen ürünün bilgileri şöyle:

Ürün: Key-Sun Kids Honey & Eucalyptus and Acerola

Key-Sun Kids Honey & Eucalyptus and Acerola Parti numarası: 0072

0072 Son kullanma tarihi: Haziran 2028

Pastiller, çocuklarda boğaz ağrısını hafifletmek amacıyla kullanılıyor. Bal, okaliptüs ve acerola içeren ürünün söz konusu partisinde yabancı metal parçalarının bulunabileceğinden şüpheleniliyor.

ÇOK SAYIDA EYALETTE SATILDI

Ürünün Yeni Güney Galler, Avustralya Başkent Bölgesi, Queensland, Victoria, Tazmanya, Güney Avustralya ve Batı Avustralya eyaletlerindeki eczane ve benzeri satış noktalarında satıldığı bildirildi.

Aynı ürünün Yeni Güney Galler'de internet üzerinden de tüketicilere ulaştığı belirtiliyor.

TÜKETİCİLERE "KULLANMAYIN" UYARISI

Geri çağırmanın gerekçesi doğrudan fiziksel yaralanma riski. Gıda ürünlerinde bulunabilecek metal parçalarının tüketilmesi yaralanmaya veya başka sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

Yetkililer, 0072 parti numaralı ve Haziran 2028 son kullanma tarihli ürünü elinde bulunduranların pastilleri tüketmemesini ve satın aldıkları noktaya iade etmesini istedi.

Ürünü kullandıktan sonra sağlık sorunu veya şüpheli bir durum yaşayan tüketicilere ise tıbbi yardım almaları tavsiye edildi.