Yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyen Pendikspor ile Batman Petrolspor, ilk haftada kozlarını paylaşacak. Her iki ekip de sahadan üç puanla ayrılarak lige moralli başlamayı hedefliyor.

Karşılaşma öncesinde özellikle “Pendikspor-Batman Petrolspor maçı ne zaman?”, “Pendikspor-Batman Petrolspor maçı saat kaçta?” ve “Maç hangi kanalda?” soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor.

PENDİKSPOR-BATMAN PETROLSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Siltaş Yapı Pendikspor ile Batman Petrolspor arasındaki TFF 1. Lig karşılaşması 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü oynanacak.

Sezonun ilk haftasında karşılaşacak iki takım açısından mücadele büyük önem taşıyor. Pendikspor, yeni sezonun ilk maçında avantaj elde etmek isterken Batman Petrolspor da zorlu mücadeleden puan veya puanlarla ayrılmayı amaçlıyor.

PENDİKSPOR-BATMAN PETROLSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin beklediği karşılaşmanın başlama saati 21.30 olarak açıklandı.

İki takımın da sezonun ilk haftasında göstereceği performans merak edilirken, karşılaşmanın özellikle akşam saatlerinde futbolseverlerin yakın takibinde olması bekleniyor.

PENDİKSPOR-BATMAN PETROLSPOR HANGİ KANALDA?

Pendikspor-Batman Petrolspor karşılaşması beIN SPORTS 2, TRT Spor ve tabii üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Mücadeleyi şifresiz takip etmek isteyen futbolseverler karşılaşmayı TRT Spor ekranlarından izleyebilecek. Böylece TFF 1. Lig’in yeni sezonundaki bu mücadele geniş bir izleyici kitlesiyle buluşacak.

İKİ TAKIM DA ÜÇ PUAN PEŞİNDE

Pendikspor, yeni sezona galibiyetle başlayarak ilk haftadan avantaj elde etmeyi hedefliyor. Batman Petrolspor ise deplasmanda oynayacağı karşılaşmada güçlü bir performans ortaya koyarak sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Sezonun henüz ilk karşılaşması olması nedeniyle iki takımın kadro yapılanması ve sahadaki performansı da yakından takip edilecek. Teknik ekipler açısından mücadele, yeni sezon öncesinde yapılan çalışmaların sahaya nasıl yansıdığını görmek adına önemli bir sınav niteliği taşıyor.

GÖZLER SAAT 21.30’DAKİ MÜCADELEDE

TFF 1. Lig’de yeni sezonun ilk haftasında oynanacak karşılaşmada futbolseverlerin gözü Pendikspor ile Batman Petrolspor’un mücadelesinde olacak.

10 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30’da başlayacak Pendikspor-Batman Petrolspor karşılaşması, beIN SPORTS 2, TRT Spor ve tabii üzerinden canlı yayınlanacak. TRT Spor’un şifresiz yayını sayesinde mücadele futbolseverler tarafından ücretsiz olarak da takip edilebilecek.