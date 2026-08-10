İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Türkiye’den genç oyunculara yönelik transfer çalışmalarına Deniz Eren Dönmezer’i ekledi. Kayserispor forması giyen genç kalecinin transferinde kulüplerin mali şartlarda anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

KAYSERİSPOR’A 1 MİLYON EURO

Radyospor kaynaklı haberlere göre Hull City, Deniz Eren Dönmezer için Kayserispor’a 1 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Taraflar prensip anlaşmasına varırken transfer henüz kulüpler tarafından resmi olarak açıklanmadı.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından Dönmezer’in İngiltere’ye giderek sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

DENİZ DÖNMEZER 17 YAŞINDA

21 Eylül 2008’de Hatay’da doğan Deniz Eren Dönmezer, henüz 17 yaşında. Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarında genç kalecinin mevcut kulübü Kayserispor olarak görünüyor. Kayserispor ile sözleşmesi 12 Eylül 2025’te başladı ve 30 Haziran 2028’e kadar devam ediyor.

Dönmezer, futbola Çukurova Demirspor’da başladı. 2019’da Adana Demirspor altyapısına geçen kaleci, Eylül 2023’te profesyonel oldu. Adana ekibiyle sözleşmesi 12 Eylül 2025’te karşılıklı sona erdirildi ve aynı gün Kayserispor’a transferi gerçekleştirildi.

ADANA DEMİRSPOR DA GELİR ELDE EDECEK

Transferin tamamlanması halinde yalnızca Kayserispor değil, Dönmezer’in yetiştiği Adana Demirspor da gelir elde edecek. İlk transfer haberlerinde Adana Demirspor’un yetiştirme tazminatı almaya hak kazanacağı bilgisi yer aldı.

Hull City ile Kayserispor arasındaki anlaşmanın resmiyet kazanması için kalan işlemlerin tamamlanması bekleniyor. Genç kalecinin İngiltere’ye geçiş sürecinin ardından transferin kulüpler tarafından duyurulması bekleniyor.