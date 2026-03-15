Alanya Müftülüğü tarafından organize edilen program, Emine Özmüftüoğlu Camii’nde 16 Mart 2026 Pazartesi (Yarın) günü gerçekleştirilecek. Akşam saat 19.50’de başlayacak program gece 03.00’e kadar devam edecek.

SAHURA KADAR İBADET EDİLECEK

Program kapsamında Kadir Gecesi’ne özel vaazın yanı sıra Kur’an-ı Kerim tilavetleri, Mevlid-i Şerif, tesbih namazı, teheccüd namazı, tesbihat ve zikirler yapılacak. Gecenin sonunda ise Kadir Gecesi’ne özel dua edilecek ve vatandaşlara sahur ikramında bulunulacak. Alanya Müftüsü Mehmet Seven yaptığı davette, “Şehirlerin kalbi camide bir gece” anlayışıyla tüm vatandaşları camiye beklediklerini belirterek, “Bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek geceyi Kur’an tilavetleri, dualar ve ibadetlerle birlikte ihya edelim. Rabbimiz birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, dualarımızı kabul buyursun” ifadelerini kullandı. Seven, Kadir Gecesi’nin rahmet ve mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı müstesna bir zaman olduğunu hatırlatarak, tüm vatandaşları programa katılmaya davet etti.

Muhabir: Gülser YİĞİT