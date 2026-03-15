SÜPER Lig eski yardımcı hakemi, FIFA Plaj Futbolu eski hakemi ve FIFA eski hakem eğitimcisi olan Serdar Akçer, Göztepe'nin attığı ikinci golde bariz hakem hatası olduğunu söyledi. Akçer, "Göztepe'nin attığı golde net bir faul var. Göztepeli oyuncu, topa sahip olan Alanyasporlu rakibini hem omuzundan çekerek hem de önünde koşan rakibinin ayağına çelme takarak dengesini bozup topu kazanıyor." dedi.

"HAKEMİN CİNSİYETİ OLMAZ, PERFORMANSI OLUR"

"VAR müdahalesi doğruydu. Çünkü ihlal atak başlangıç fazında (APP) oluyor." diyen Akçer, "Hakem ise bu kadar net iki kanıta rağmen ihlal yok deyip gol kararı veriyor. FIFA'nın da dediği gibi, hakemin cinsiyeti olmaz. Performansı iyi olan hakem Süper Lig'de görev alır." şeklinde konuştu.

"KULÜPLERİN KADERLERİYLE OYNUYORLAR"

Akçer, bu durumu kulüplerin istediğini ifade ederek, "Sırf TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na şirin gözükmek ve kamuoyunda MHK'ya karşı oluşan tepkilerin yönünü değiştirmek için yapılmış bir atama ile kulüplerin kaderiyle oynamak bu. Ama hep diyorum, kulüpler bunu istedi ve sonuçlarına katlanacaklar. Türk futbolunda ciddi anlamda büyük bir sorun var. Hakemlerin dengeleri bozulmuş durumda. Herkes farkında ama kimsenin derdi değil." dedi.

DİM'DEN SERT TEPKİ: "İKİ PUANIMIZ GASP EDİLDİ"

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hakem kararlarını sert sözlerle eleştirdi. "VAR ne iş yapıyor?" diyen Dim, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Alanyaspor'un bu sene nedir bu hakemlerden çektiği. Lehimize yapılan bir tane hata yok. Hep aleyhimize. Göztepe'nin penaltısı penaltı değil. İkinci golünden önce net faul var. 2 puanımız resmen gasp edildi. Hadi diyelim hakemler sahada göremedi; VAR ne iş yapıyor? Alanyaspor yönetimi artık sesini de sözünü de yükseltmeli."

HAKEM KARARLARI YENİDEN TARTIŞMA KONUSU

Maç sonrası yapılan bu açıklamalar, Süper Lig'de hakem yönetimi ve VAR uygulamalarıyla ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi. Özellikle Göztepe'nin ikinci golü öncesindeki pozisyon, futbol kamuoyunda uzun süre konuşulacağa benziyor. Cemali AYDINOĞLU