Ardından İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutlayan resmi bir mesaj yayımladı. Rektör Prof. Dr. Turan Sağer öncülüğünde gerçekleştirilen bayramlaşma töreni, üniversitenin merkez ve kale kampüslerinde geniş bir katılımla düzenlendi. Akademik ve idari kadronun katıldığı törende, kurum içi bağların güçlendirilmesi ve bayram geleneklerinin yaşatılması amaçlandı. Törenler esnasında çalışma arkadaşlarıyla tek tek bayramlaşan ve yürütülen özverili çalışmalar için teşekkürlerini ileten Rektör Prof. Dr. Turan Sağer, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bugün Merkez ve Kale Kampüsümüzde, değerli akademik ve idari mesai arkadaşlarımızla bayramlaşarak birlik, beraberlik ve dayanışma duygularımızı pekiştirdik. Üniversitemiz için emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum. Sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diliyorum. Bayramlar; milli birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, toplumsal dayanışmamızı güçlendiren ve ortak değerlerimizi gelecek nesillere aktaran manevi köprülerdir. Kurban Bayramı’nın; paylaşma ve dayanışma bilinciyle gönüllerimize huzur, milletimize sağlık, bereket ve mutluluk getirmesini diliyor; sevdiklerinizle birlikte nice huzurlu ve mutlu bayramlar geçirmenizi temenni ediyorum” dedi.
Alanya Üniversitesi’nde bayramlaşma: Rektör Sağer’den birlik ve dayanışma mesajı
ALANYA Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer, Kurban Bayramı öncesinde merkez ve Hamdullah Emin Paşa Kampüsünde düzenlenen geleneksel bayramlaşma törenleriyle akademik ve idari personel ile bir araya geldi.
Alanya’da gençlik buluşması: Öğrencilerin projeleri Almanya’dan gelen heyeti etkiledi
İçeriği Görüntüle
Kaynak: Alanya Üniversitesi/BÜLTEN
Yorumlar
Trend Haberler
Alanya’da 3 yıldızlı otelin mutfağında yangın çıktı
Alanya’da mescit tuvaletinde acı ölüm
Alanya'da Rus iş insanına sahte e-imzayla 250 milyonluk haciz
Son dakika - Adana'da deprem
Alanya’da 25 Mayıs Pazartesi elektrik kesintisi: İşte mahalle mahalle tam liste
Meteoroloji'den Kurban Bayramı için yağış uyarısı