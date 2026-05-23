Ardından İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutlayan resmi bir mesaj yayımladı. Rektör Prof. Dr. Turan Sağer öncülüğünde gerçekleştirilen bayramlaşma töreni, üniversitenin merkez ve kale kampüslerinde geniş bir katılımla düzenlendi. Akademik ve idari kadronun katıldığı törende, kurum içi bağların güçlendirilmesi ve bayram geleneklerinin yaşatılması amaçlandı. Törenler esnasında çalışma arkadaşlarıyla tek tek bayramlaşan ve yürütülen özverili çalışmalar için teşekkürlerini ileten Rektör Prof. Dr. Turan Sağer, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bugün Merkez ve Kale Kampüsümüzde, değerli akademik ve idari mesai arkadaşlarımızla bayramlaşarak birlik, beraberlik ve dayanışma duygularımızı pekiştirdik. Üniversitemiz için emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum. Sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diliyorum. Bayramlar; milli birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, toplumsal dayanışmamızı güçlendiren ve ortak değerlerimizi gelecek nesillere aktaran manevi köprülerdir. Kurban Bayramı’nın; paylaşma ve dayanışma bilinciyle gönüllerimize huzur, milletimize sağlık, bereket ve mutluluk getirmesini diliyor; sevdiklerinizle birlikte nice huzurlu ve mutlu bayramlar geçirmenizi temenni ediyorum” dedi.

