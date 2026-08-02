Alanya'da Sapadere merkezli Beldibi ile Fakırcalı mahalleleri arasında ve Tepe Mahallesi çevresinde etkili olan orman yangınlarının kontrol altına alınmasının ardından, bölgede alınması gereken kalıcı önlemler yeniden gündeme geldi. Yangınlarda can kaybı yaşanmaması en büyük teselli olarak değerlendirilirken, zarar gören ormanlık alanlar ve doğal yaşam için uzun vadeli tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

Saadet Partisi Alanya İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, yaptığı açıklamada yangınla mücadele eden Orman İşletme Müdürlüğü personeline, itfaiye ekiplerine, belediyelere, gönüllülere ve bölge halkına teşekkür etti. Sarıca, yangınların yalnızca ağaçları değil, tarım alanlarını, ekosistemi ve doğal yaşamı da etkilediğine dikkat çekerek benzer afetlerin tekrar yaşanmaması için altyapı yatırımlarının hızlandırılması gerektiğini ifade etti.

ORMAN İÇİNDEKİ ENERJİ HATLARI GÜNDEMDE

Açıklamada özellikle ormanlık alanlardan geçen enerji nakil hatlarının oluşturabileceği risklere işaret edildi. Sarıca, maliyet hesabının insan hayatı ve doğal varlıkların önüne geçmemesi gerektiğini belirterek, risk taşıyan elektrik hatlarının kademeli olarak yer altına alınmasını istedi. Antalya'da da son dönemde elektrik altyapısının orman yangınları açısından oluşturduğu risklerin kamu kurumlarının katıldığı toplantılarda değerlendirildiği ve bakım ile teknik iyileştirme çalışmalarının gündemde olduğu biliniyor.

YANGINLA MÜCADELEDE ALTYAPI VURGUSU

Yer altına alınacak enerji hatlarının yanı sıra orman yollarının iyileştirilmesi, yangın söndürme araçlarının ulaşımını kolaylaştıracak düzenlemeler yapılması, su ikmal noktalarının artırılması ve erken uyarı sistemlerinin güçlendirilmesi de öneriler arasında yer aldı. Uzmanlar, özellikle yaz aylarında yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgarın birleşmesiyle yangın riskinin önemli ölçüde arttığına öne çıkıyor.

YAZ AYLARINDA RİSK SÜRÜYOR

Antalya, iklim koşulları ve geniş orman varlığı nedeniyle Türkiye'de orman yangınlarının en sık görüldüğü iller arasında bulunuyor. Son yıllarda hem insan kaynaklı ihmaller hem de elektrik altyapısından kaynaklanabileceği değerlendirilen bazı olaylar nedeniyle enerji hatlarının güvenliği daha fazla tartışılır hale geldi. Yetkili kurumlar ise yangın sezonu boyunca bakım çalışmalarının sürdürülmesi, enerji hatlarının düzenli kontrol edilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun artırılması yönünde çalışmalar yürütüyor.

Alanya'da kontrol altına alınan yangınların ardından bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları devam ederken, yerel yöneticiler ve siyasi temsilciler benzer afetlerin etkisini azaltacak kalıcı yatırımların gecikmeden hayata geçirilmesi gerektiği görüşünde birleşiyor.