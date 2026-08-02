Fenerbahçe'nin Karşıyaka'dan transfer ettiği 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt'un daha fazla süre alması amacıyla kiralık gönderilmesi gündeme geldi. TFF 2. Lig temsilcisi Aliağa FK'nın genç futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladığı belirtildi.

İzmir temsilcisinin yeni sezon öncesinde genç oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadro oluşturmayı planladığı, hücum hattı için belirlenen isimlerden birinin de Adem Yeşilyurt olduğu aktarıldı. Görüşmelerin henüz sonuçlanmadığı ve son kararın Fenerbahçe yönetimi ile teknik heyetin değerlendirmesinin ardından verileceği ifade edildi.

KİRALIK TRANSFERDE İKİ KULÜP YARIŞIYOR

Adem Yeşilyurt'a Aliağa FK'nın yanı sıra Kayseri temsilcisi Erciyes 38 FK'nın da talip olduğu öne sürüldü. Genç futbolcunun düzenli forma giyebileceği takımın belirlenmesinde sportif planlama, oynama süresi ve gelişim programının etkili olması bekleniyor.

Aliağa FK, 2026-2027 sezonunda TFF 2. Lig'de mücadele edecek kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-siyahlı ekibin, kanat bölgesindeki rekabeti artırmak ve hücum rotasyonunu genişletmek amacıyla kiralama seçeneğine yöneldiği kaydedildi.

KARŞIYAKA'DAKİ PERFORMANSI TRANSFERİ GETİRDİ

İzmir doğumlu Adem Yeşilyurt, Karşıyaka altyapısından yetişerek profesyonel takıma yükseldi. Sağ kanatta görev yapan genç oyuncu, geçen sezon yeşil-kırmızılı formayla 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Türkiye 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyen Yeşilyurt, sezon içinde farklı kulüplerin transfer listesine girdi.

Fenerbahçe, genç futbolcunun transferi konusunda Karşıyaka ile 2026 yılının şubat ayında anlaşmaya vardı. Spor basınında yer alan bilgilere göre sarı-lacivertliler, yaklaşık 500 bin avroluk bonservis bedelinin yanı sıra sonraki satıştan pay ve Karşıyaka'ya yönelik bazı ek maddeleri içeren bir anlaşma yaptı.

FENERBAHÇE İLE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Adem Yeşilyurt'un kiralık transfer görüşmeleri devam ederken Fenerbahçe ile antrenmanlarını sürdürdüğü bildirildi. Sarı-lacivertli teknik heyetin, oyuncunun fiziksel gelişimi ve forma şansı bulabileceği seçenekleri birlikte değerlendirerek yol haritasını belirlemesi bekleniyor.

Taraflardan henüz resmi bir transfer açıklaması yapılmadı. Aliağa FK ve Erciyes 38 FK'nın ilgisinin somut bir anlaşmaya dönüşüp dönüşmeyeceğinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.