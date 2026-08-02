Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen ile Mercidabık Mahallesi Muhtarı Mustafa Akmanlar arasında muhtarlık ofisinde yaşanan gerginliğe ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri kamuoyuna yansıdı.

İddiaya göre tartışmanın fitilini, Akmanlar'ın mahallelere sunulan belediye hizmetleri hakkında muhtarların bulunduğu WhatsApp grubunda yaptığı eleştiriler ateşledi. Mesajların ardından Bilecen, beraberindeki kişilerle Mercidabık Mahallesi Muhtarlığına gitti.

MUHTARLIK OFİSİNDE TANSİYON YÜKSELDİ

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde taraflar arasında sözlü tartışma yaşandığı, Bilecen'in muhtara doğru ilerlediği ve çevresindeki kişilerin araya girdiği görülüyor. Belediye başkanının hakaret ve tehditte bulunduğu yönündeki ifadeler ise haber kaynaklarında iddia olarak yer aldı.

Olayın ardından Bilecen ve beraberindeki heyetin ofisten çıkarıldığı belirtildi. Görüntülerde fiziksel temasın niteliği net biçimde anlaşılamazken, tarafların herhangi bir adli başvuru yapıp yapmadığına ilişkin resmi bir açıklama yayımlanmadı.

TARTIŞMANIN MERKEZİNDE MAHALLE HİZMETLERİ VAR

Mercidabık Mahallesi Muhtarı Mustafa Akmanlar'ın eleştirilerinin yol, temizlik ve diğer belediye hizmetleriyle ilgili olduğu öne sürüldü. Ancak tartışmaya konu olan mesajların tamamı paylaşılmadığı için taraflar arasındaki görüş ayrılığının ayrıntıları henüz doğrulanamadı.

Akmanlar, 2024 yılında Bilecen'in göreve başlamasının ardından belediyeye hayırlı olsun ziyaretinde bulunan mahalle muhtarları arasında yer almıştı. Yaklaşık iki yıl sonra iki yerel yöneticinin hizmet tartışmasıyla karşı karşıya gelmesi kentteki belediye-muhtarlık ilişkilerini yeniden gündeme taşıdı.

BİLECEN GÖREVİNİ BAĞIMSIZ SÜRDÜRÜYOR

2024 yerel seçimlerinde CHP'den Kilis Belediye Başkanı seçilen Hakan Bilecen, 5 Haziran 2026 tarihinde partisinden istifa ettiğini açıklamıştı. Bilecen, belediye başkanlığı görevine bağımsız olarak devam edeceğini bildirmişti.

İstifanın ardından farklı bir siyasi partiye geçeceği yönünde iddialar ortaya atılan Bilecen, bağımsız kalacağını açıklamıştı. Muhtarlıkta yaşanan son olay hakkında Kilis Belediyesi, Bilecen veya Akmanlar tarafından yapılacak kapsamlı açıklama bekleniyor.