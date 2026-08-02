Türkiye'de yaklaşık 20 yıldır yürütülen araç muayene hizmetlerinde yeni bir döneme geçiliyor. TÜVTÜRK'ün mevcut işletme süresinin sona ermesinin ardından, 15 Ağustos 2027 itibarıyla araç muayene hizmetleri TURKA tarafından yürütülecek. Yeni işletmeci, teknoloji odaklı altyapı yatırımları ve hizmet modelindeki değişikliklerle araç sahiplerine daha hızlı ve kullanıcı odaklı bir sistem sunmayı hedefliyor.

2027'DE HİZMETİ TURKA DEVRALACAK

Araç muayene hizmetlerinin 2027-2047 dönemini kapsayan işletme hakkı, 2025 yılında gerçekleştirilen ihale sürecinin ardından TURKA'ya verildi. Şirket, Türkiye genelinde 81 ilde kurulacak 249 sabit ve 100 mobil istasyonla hizmet vermeyi planlıyor. Yeni sistemin 15 Ağustos 2027 tarihinde devreye alınması öngörülüyor.

KARTLA ÖDEMEDE KOMİSYON UYGULANMAYACAK

Yeni dönemin en çok konuşulan değişikliklerinden biri ödeme sistemi olacak. TURKA, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yapılan mutabakat doğrultusunda kredi kartı ve banka kartıyla gerçekleştirilecek araç muayene ödemelerinde herhangi bir komisyon alınmayacağını açıkladı. Böylece sürücüler, kartla ödeme yaptıklarında ek maliyetle karşılaşmayacak.

YAPAY ZEKÂ VE LAZER DESTEKLİ MUAYENE

Şirket, yeni nesil araç muayene sisteminde lazer tarayıcılar, çok noktalı kamera altyapısı ve yapay zekâ destekli görüntü işleme teknolojilerini kullanmayı planlıyor. Bu teknolojilerin hem kontrol süreçlerini hızlandırması hem de muayene işlemlerinde standartlaşmayı artırması hedefleniyor. Ayrıca dijital altyapının geliştirilmesiyle randevu ve bilgilendirme süreçlerinin de daha verimli hale getirilmesi amaçlanıyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN YENİ UYGULAMALAR

TURKA'nın hazırlıkları yalnızca mevcut araç parkıyla sınırlı değil. Şirket, elektrikli araçların yaygınlaşmasına paralel olarak yüksek voltaj güvenliği, batarya bütünlüğü ve yazılım kontrollerini kapsayan yeni muayene uygulamalarını da sisteme dahil etmeyi planlıyor. Bunun yanında çevre dostu tesisler ve dijital hizmet altyapısı da yeni dönemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

Yeni sistemin yürürlüğe girmesine kadar mevcut araç muayene hizmetleri TÜVTÜRK tarafından aynı şekilde sürdürülecek. Araç sahipleri açısından esas değişiklikler ise 15 Ağustos 2027 itibarıyla uygulanmaya başlanacak.